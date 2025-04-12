Deportes RCN | Principales noticias de deportes en Colombia y el mundo
Sorteo del Mundial por Fútbol RCN
Liga Betplay
Definido el primer finalista de la Liga BetPlay 2025-II
En el peor de los casos, el punto invisible hizo efecto en la última fecha de los cuadrangulares.
Deportes Tolima
Lucas González celebró clasificación del Tolima: "nos ganamos el derecho de jugar la final"
Crystal Palace
[VIDEO] Daniel Muñoz golpeó en Premier: golazo de cabeza para el Palace
El colombiano abrió la cuenta en el segundo tiempo ante el Burnley.
Selección Colombia
Lateral de la Selección Colombia cambia de club en Europa; está confirmado
El zaguero ha sido convocado por Lorenzo y lucha por estar en la Copa del Mundo.
Tabla de posiciones
Giro de Italia
Llega a Colombia el Gran Fondo del Giro de Italia: así fue su presentación
La competencia será el 1 de marzo de 2026 en el departamento de Cundinamarca.
Fórmula 1
Revolcón en la F1; Red Bull anunció nuevo compañero para Verstappen en 2026
El equipo austriaco ha decidido no darle continuidad al japonés Yuki Tsunoda.
Selección Colombia
[Video] James revoluciona las redes; el beso con su nueva novia es viral
El mediocampista de la Selección Colombia mostró públicamente su nueva relación amorosa.