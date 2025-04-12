Deportes RCN | Principales noticias de deportes en Colombia y el mundo

Logo Deportes RCN Vertical
Sorteo del Mundial por Fútbol RCN

Colombia

¿Cuál sería el mejor grupo para Colombia en el sorteo del Mundial 2026?

Colombia tendría una mínima chance de evitar equipos europeos en el sorteo de la fase de grupos.

Colombia, atenta al sorteo del Mundial: rivales que podría volver a enfrentar

¿Cuál sería el peor grupo para Colombia en el sorteo del Mundial 2026?

La FIFA confirmó bombos y más detalles del sorteo del Mundial

Sorteo de repechaje Mundial 2026 EN VIVO, 20 de noviembre: hora y canal

¿Cuál sería el mejor grupo para Colombia en Sorteo del Mundial 2026?
Bucaramanga vs Tolima, Liga Betplay Liga Betplay

Definido el primer finalista de la Liga BetPlay 2025-II

En el peor de los casos, el punto invisible hizo efecto en la última fecha de los cuadrangulares.
Jorge Carrascal

Carrascal celebra por partida doble en Flamengo: campeón con estelar asistencia

Jorge Carrascal con Flamengo
Deportes Tolima

Lucas González celebró clasificación del Tolima: "nos ganamos el derecho de jugar la final"

Deportes Tolima, finalista de la Liga BetPlay 2025-II
Atlético Nacional

Nacional sufre inesperada salida; importante cargo quedó a la deriva

Atlético Nacional en la Liga BetPlay-II de 2025
Santa Fe

Repetto tendría primera baja en Santa Fe: club de la MLS ficharía a referente

Colprensa
Crystal Palace

[VIDEO] Daniel Muñoz golpeó en Premier: golazo de cabeza para el Palace

El colombiano abrió la cuenta en el segundo tiempo ante el Burnley.

Fútbol

Defensa de la Selección Colombia cambiará de equipo Selección Colombia

Lateral de la Selección Colombia cambia de club en Europa; está confirmado

El zaguero ha sido convocado por Lorenzo y lucha por estar en la Copa del Mundo.
Fútbol Internacional

Matías Mier es la apuesta de directivos colombianos: jugará en exótico club

Matías Mier
Liga Betplay

Liga BetPlay: POSICIONES del cuadrangular B tras la fecha 5

Deportes Tolima, finalista de la Liga BetPlay
Liga Betplay

Fichaje de un argentino ya es realidad: jugará en Bogotá por un año

Fútbol colombiano

Tabla de posiciones

Ciclismo

El Gran Fondo del Giro de Italia llega a Colombia Giro de Italia

Llega a Colombia el Gran Fondo del Giro de Italia: así fue su presentación

La competencia será el 1 de marzo de 2026 en el departamento de Cundinamarca.
Egan Bernal

Egan Bernal no tuvo filtro y habló sobre su posible salida del Ineos en 2026

Egan Bernal, colombiano en la Vuelta a España 2025
Tour de Francia

Jonas Vingegaard da la sorpresa: inesperada confesión sobre su retiro

Jonas Vingegaard da la sorpresa: inesperada confesión sobre su retiro
Nairo Quintana

Movistar sorprende a Nairo; elegirían otro capitán ante la baja de Enric Mas

Nairo Quintana - ciclista colombiano

Otros Deportes

Max Verstappen y Yuki Tsunoda, pilotos de Fórmula 1 Fórmula 1

Revolcón en la F1; Red Bull anunció nuevo compañero para Verstappen en 2026

El equipo austriaco ha decidido no darle continuidad al japonés Yuki Tsunoda.
Bogotá

Bogotá entre las mejores ciudades del mundo gracias a la Ciclovía

Bogotá recibe reconocimiento internacional gracias a su Ciclovía
Fórmula 1

Verstappen gana en Catar y el título se define en Abu Dabi; así están las cuentas

Max Verstappen, piloto neerlandés
Mercado de Fichajes

Los Warriors sorprenden y contratan jugador familiar de Stephen Curry

Stephen Curry, basquetbolista estadounidense

Más allá del deporte

James Rodríguez, futbolista colombiano Selección Colombia

[Video] James revoluciona las redes; el beso con su nueva novia es viral

El mediocampista de la Selección Colombia mostró públicamente su nueva relación amorosa.
Selección Colombia

Falcao confirmó cuál es su deseo y se refirió a la Selección Colombia

Radamel Falcao García
Juan Fernando Quintero

Hermano de Juan Fernando Quintero sorprende: ya es tendencia

Juan Fernando Quintero TGO
Serie A

Tragedia en el Inter: Su arquero Josep Martínez atropelló mortalmente a un jubilado

Tragedia en el Inter: Su arquero atropelló mortalmente a un jubilado