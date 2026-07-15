¡Abucheos tras eliminar a Francia! Ayuso apareció con la camiseta de España en el podio del Tour

La clasificación de España a la final del Mundial 2026 también se celebró en el Tour de Francia. El ciclista Juan Ayuso (Lidl-Trek) sorprendió este miércoles al presentarse en la salida de la undécima etapa con la camiseta de la selección española, un gesto que cumplió una promesa realizada días antes y que no pasó desapercibido entre los aficionados franceses.

El corredor de Jávea apareció en el control de firmas con "La Roja" puesta debajo del maillot que lo identifica como líder de la clasificación de los jóvenes, apenas un día después de que España derrotara 2-0 a Francia en las semifinales del Mundial.

Mientras tanto, Ayuso continúa enfocado en el Tour de Francia, donde ocupa el cuarto lugar de la clasificación general y sigue siendo uno de los grandes protagonistas de la carrera, que este miércoles disputa la etapa 11 entre Vichy y Nevers, sobre un recorrido de 161,3 kilómetros.

Juan Ayuso cumplió su promesa: lució la camiseta de España en el Tour de Francia tras eliminar a Francia del Mundial

Durante la jornada de descanso del Tour, Ayuso había comentado en tono de broma que, si la selección española eliminaba a Francia, acudiría al control de firmas vistiendo la camiseta nacional.

La victoria del equipo dirigido por Luis de la Fuente lo obligó a cumplir su palabra.

"Si ganábamos, salía con la camiseta al control de firmas, y me ha tocado cumplir", explicó el ciclista español en declaraciones concedidas a Eurosport.

El gesto despertó diferentes reacciones entre el público presente en la salida de la etapa entre **Vichy y Nevers, donde algunos aficionados respondieron con silbidos y abucheos.

Lo prometió y lo cumplió: Ayuso desafió al público francés en el Tour de Francia

Lejos de entrar en la polémica, el joven corredor restó importancia a la reacción de parte del público francés y dejó claro que su intención nunca fue provocar.

"Me he llevado algún abucheo y algún pitido. Mejor me la quito ya, porque no quiero que nadie durante la carrera... No lo hago por ofender, ni mucho menos. Es simplemente por honrar a lo que estamos consiguiendo en el Mundial de fútbol", afirmó.

Ayuso también celebró el momento que vive la selección española y expresó su ilusión por la final del próximo domingo.

"Estoy muy contento de que España haya llegado a la final, y ahora vamos a ver si podemos conseguir la segunda estrella", señaló.

Sobre el posible rival, el ciclista dejó una frase que también llamó la atención: "Contra Messi sería bonito, pero ganarle a los ingleses también da gusto".