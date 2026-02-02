Altimetrías oficiales de los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026

Todo está listo para que este jueves 5 de febrero arranquen los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026, que tendrán como epicentro el municipio de Zipaquirá y las vías del departamento de Cundinamarca.

Según se estableció en el calendario, en el primer día de competencias se llevarán a cabo las pruebas contrarreloj.

El recorrido en todas las categorías será mayormente plano y propio para especialistas.

Altimetrías para las pruebas contrarreloj de los Nacionales de Ruta

Por otro lado, entre el viernes 6 y el domingo 8 de febrero se disputarán las pruebas de fondo de los Campeonatos Nacionales de Ruta.

Las carreras en la categoría élite femenina y masculina contarán con un recorrido de 124.5 kilómetros y 209.9 kilómetros, respectivamente.

Altimetrías para las pruebas de fondo de los Nacionales de Ruta

5 de febrero – CRI Damas Juveniles 13.2 kilómetros

Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – El Tunal – Petromil – Cruce Nemocón – PRS 6 – Retorno Ladrillera – Las Pesebreras – Cruce Cogua – PRS 3 – Glorieta Calle 8 – PRS 2 – Aviso San Gabriel – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá.

Hora de salida: 8:00 a.m.

Hora de llegada: 9:00 a.m.

Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante – Zipaquirá

Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá

5 de febrero – CRI 26.1kilometros – Damas Sub-23 y Élites y Hombres Juveniles

Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – Glorieta Calle 8 – Petromil – Cruce Nemocón – Retorno Ladrillera – Petrobras – Cruce Neusa – Laktoland – Cruce Nemocón – Retorno antes Peaje Casablanca – Río Neusa – Cruce Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua – PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá.

Hora de salida: 9:00 a.m.

Hora de llegada: 10:50 a.m.

Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante – Zipaquirá

Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá

5 de febrero – CRI 44.0 kilómetros – Hombres Sub-23 y Élites

Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – Glorieta Calle 8 – Petromil – Cruce Nemocón – Retorno Ladrillera – Petrobras – Cruce Neusa – Laktoland – Cruce Nemocón – Retorno antes peaje Casablanca – Río Neusa – Cruce Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua – PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – retorno para segunda vuelta hasta cruce de Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua — PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante – Zipaquirá.

Hora de salida: 11:00 a.m.

Hora de llegada: 12:45 p.m.

Sitio de salida: Glorieta Calle 4 Variante – Zipaquirá

Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá

6 de febrero – Ruta 67.5 kilómetros – Damas Juveniles (25 vueltas) y Ruta 81 kilómetros Damas Sub-23 y Hombres Juveniles (30 vueltas).

Recorrido: Pista Autódromo Tocancipá cada vuelta 2.7 kilómetros.

Hora de salida: 8:00 a.m.

Hora de llegada: 2:30 p.m.

Sitio de salida y llegada: Pista Autódromo Tocancipá

7 de febrero – Ruta 124.5 kilómetros – Hombres Sub-23 y Damas Élites

Recorrido: Sopo – Vía Central – Tocancipá – Gachancipá – Cruce Sesquilé – Alto Sisga – Chocontá – Villapinzón (pasando casas de madera) – retorno hacia Bogotá-Villapinzón – Chocontá – Alto del Sisga – Cruce Sesquilé – Guatavita – tres esquinas – Parque Carrera 4 Guasca.

Hora de salida: 8:00 a.m.

Hora de llegada: 1:30 p.m.

Sitio de salida: Parque principal de Sopo

Sitio de llegada: Parque de Guasca 4 Agrario

8 de febrero – Ruta 209.9 kilómetros – Hombres Élites

Recorrido: Salinas Mirador – Calle 1 – Carrera 11 – Calle 4 – Glorieta variante – peaje Casablanca – Cruce Neusa – La plazuela – Los tanque – Cogua – Carrera 7 Zipaquirá – Calle 8 – Carrera 15 – Avenida Industrial – Glorieta Ara – Glorieta – Calle 4 Variante (2 vueltas) – Regreso Calle 4 – Carrera 11- Calle 5 – Carrera 10 – Calle 3 – Carrera 6 – Calle 4 – Salida Vía Central de Pacho – Entrada – Zipaquirá – Calle 8 – Carrera 15 – Calle 4 – Glorieta Ara – derecha – industrial – Carrera 15 – Calle 4 (13 vueltas) – Calle 4 – Carrera 11 – Calle 5 – Carrera 10 – Calle 3 – Carrera 6 Contravía calle 1 -Entrada Salinas hasta mirador- Zipaquirá.

Hora de salida: 8:00 a.m.

Hora de llegada: 2:15 p.m.

Sitio de salida y llegada: Mirador Salinas – Zipaquirá