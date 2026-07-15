Así fue la etapa 11 del Tour de Francia: clasificación general

El noruego Soren Waerenskjold dio la sorpresa en el esprint que cerró la undécima etapa, al imponerse a los grandes favoritos y conseguir así su primera victoria en el Tour de Francia, mientras que el esloveno Tadej Pogacar sigue como maillot amarillo de una general sin cambios.
Waerenskjold se impuso al neerlandés Olav Kooij y al belga Jasper Philpsen en la que fue la etapa más rápida de la historia del Tour.
Etapa 11
1. Soren Waerenskjold
2. Olav Kooij (NED/Decathlon-CMA CGM) - m.t.
3. Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Premier Tech) - m.t.
4. Milan Fretin (BEL/Cofidis) - m.t.
5. Huub Artz (NED/Lotto-Intermarché) - m.t.
6. Biniam Girmay (ERI/NSN Cycling) - m.t.
7. Anthony Turgis (FRA/TotalEnergies) - m.t.
8. Clément Russo (FRA/Groupama-FDJ United) - m.t.
9. Fernando Gaviria (COL/Caja Rural-RGA) - m.t.
104. Einer Rubio (COL/Movistar) - m.t.
158. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 1:00
167. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 2:36
Clasificación general del Tour de Francia luego de la etapa a11
1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 39:25:08
2. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 3:36
3. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) a 4:06
4. Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek) a 4:22
5. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) a 4:35
6. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora) a 4:44
7. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) a 5:08
8. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 5:45
9. Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) a 6:34
10. Thomas Pidcock (GBR/Pinarello-Q36.5) a 11:49
11. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 12:15
12. Ilan Van Wilder (BEL/Soudal-Quick Step) a 12:43
13. Davide Piganzoli (ITA/Visma-Lease a Bike) a 13:38
14. Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X Mobility) a 14:50
15. Sean Quinn (USA/EF Education-EasyPost) a 15:08
16. Yannis Voisard (SUI/Tudor Pro Cycling) a 15:36
17. Ramses Debruyne (BEL/Alpecin-Premier Tech) a 16:13
18. Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) a 17:43
19. Jordan Jegat (FRA/TotalEnergies) a 17:56
20. Adam Yates (GBR/UAE Emirates-XRG) a 18:26
21. Pablo Castrillo (ESP/Movistar) a 20:32
22. Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) a 20:52
23. Brandon McNulty (USA/UAE Emirates-XRG) a 26:01
24. Tiesj Benoot (BEL/Decathlon-CMA CGM) a 33:17
25. Lennert van Eetvelt (BEL/Lotto-Intermarché) a 38:46
26. Nicolas Prodhomme (FRA/Decathlon-CMA CGM) a 42:28
27. Carlos Verona (ESP/Lidl-Trek) a 46:53
28. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) a 48:02
29. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 50:08
30. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 50:49
39. Einer Rubio (COL/Movistar) a 1:11:44
40. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 1:12:03
165. Fernando Gaviria (COL/Caja Rural-RGA) a 2:57:21