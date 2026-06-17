Así les fue a los colombianos en el arranque del Tour de Suiza: ¡primer round!

Los ciclistas colombianos tuvieron un estreno exigente en la primera etapa del Tour de Suiza 2026, una jornada marcada por el dominio de Pogacar y por un recorrido que seleccionó rápidamente al grupo principal de aspirantes al título.

La edición 2026 de la Vuelta a Suiza comenzó con una exigente jornada entre territorio italiano y la ciudad de Sondrio, en una etapa diseñada para favorecer a los corredores explosivos y capaces de responder en terrenos quebrados.

Aunque los primeros 50 kilómetros presentaron un perfil relativamente llano, la ruta incluyó cinco cotas puntuables que fueron desgastando progresivamente al pelotón.

El mejor representante nacional fue Sergio Higuita, quien logró mantenerse entre los corredores más destacados del día y cruzó la meta en la casilla 12 de la clasificación, mostrando buenas sensaciones en el inicio de una competencia clave en la preparación para el Tour de Francia.

El corredor antioqueño resistió el ritmo impuesto por los hombres de la clasificación general en los exigentes ascensos finales y se ubicó como el colombiano mejor situado tras la primera jornada.

Por su parte, Nairo Quintana afrontó una etapa de control, priorizando la gestión de esfuerzos en una carrera que apenas comienza. Entretanto, Brandon Rivera también completó el recorrido inaugural sin contratiempos mayores, manteniéndose en competencia y acumulando kilómetros importantes en una prueba caracterizada por su elevado nivel.

La primera etapa dejó diferencias importantes entre los favoritos, pero todavía quedan varias jornadas decisivas, incluyendo una contrarreloj y etapas de alta montaña que podrían beneficiar las características de los corredores colombianos.

Con Higuita como el mejor ubicado tras el estreno, Colombia mantiene expectativas de protagonismo en una carrera que históricamente ha servido como referencia para medir el estado de forma de los principales escaladores del pelotón internacional.

Clasificación tras la primera etapa en el Tour de Suiza

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 3:28:51

2. Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) a 2:14

3. Andrea Bagioli (ITA/Lidl-Trek) a 2:29

4. Ilan Van Wilder (BEL/Soudal-Quick Step) a 4:02

5. Mathias Vacek (CZE/Lidl-Trek) a 4:02

10. Jhonatan Narvaez (ECU/UAE Emirates-XRG) a 4:30

12. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 4:30

33. Nairo Quintana (COL/Movistar) a 13:22

40. Brandon Rivera (COL/Netcompany-Ineos) a 13:22