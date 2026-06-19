Así les fue a los colombianos en la etapa 3 del Tour de Suiza: clasificación general

La tercera etapa del Tour de Suiza dejó como vencedor al ecuatoriano Jhonatan Narváez, quien se impuso tras 3 horas, 34 minutos y 46 segundos de competencia, en una jornada que no provocó cambios significativos entre los principales favoritos de la clasificación general.

El corredor del UAE Emirates-XRG cruzó la meta con el mismo tiempo que el belga Xandro Meurisse y el danés Magnus Cort Nielsen, segundo y tercero respectivamente. También llegaron en el grupo principal el neerlandés Mathieu van der Poel y el colombiano Sergio Higuita, quien ocupó la casilla 42 de la etapa.

Entre los representantes colombianos, Higuita volvió a ser el más destacado. El ciclista del XDS-Astana finalizó dentro del pelotón principal y conservó una posición competitiva en la clasificación general, donde ocupa el puesto 12 a 5 minutos y 12 segundos del líder.

Higuita resiste entre los mejores colombianos del Tour de Suiza

Por su parte, Nairo Quintana también completó la jornada sin ceder tiempo frente al grupo principal. El boyacense del Movistar Team terminó en la posición 61 de la etapa y se mantiene en el lugar 33 de la clasificación general, a 15 minutos y 35 segundos del liderato.

La nota menos favorable para Colombia fue la actuación de Brandon Rivera. El corredor del Ineos Grenadiers llegó a 8 minutos y 58 segundos del ganador del día, un resultado que lo dejó relegado al puesto 108 de la fracción. En la clasificación acumulada aparece en la casilla 70, a 30 minutos y 24 segundos.

Tras tres etapas disputadas, el esloveno Tadej Pogacar continúa al frente de la clasificación general con un tiempo total de 10 horas, 29 minutos y 52 segundos. Richard Carapaz y Andrea Bagioli completan el podio provisional de una carrera que empieza a perfilar a sus principales candidatos al título.

Así les fue a Higuita, Nairo y Rivera en la tercera etapa del Tour de Suiza

2. Xandro Meurisse (BEL/Pinarello-Q36.5) - m.t.

3. Magnus Cort Nielsen (DEN/Uno-X Mobility) - m.t.

4. Marijn van den Berg (NED/EF Education-EasyPost) - m.t.

5. Mathieu van der Poel (NED/Alpecin-Premier Tech) - m.t.

42. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) - m.t.

61. Nairo Quintana (COL/Movistar) - m.t.

108. Brandon Rivera (COL/Netcompany-Ineos) a 8:58

General

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 10:29:52

2. Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) a 2:50

3. Andrea Bagioli (ITA/Lidl-Trek) a 3:07

4. Mathias Vacek (CZE/Lidl-Trek) a 4:16

5. Finlay Pickering (GBR/Jayco-AlUla) a 4:41

12. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 5:12

33. Nairo Quintana (COL/Movistar) a 15:35

70. Brandon Rivera (COL/Netcompany-Ineos) a 30:24