Así quedó la clasificación General del Tour De Francia luego de la etapa 12

El belga Tim Merlier se apuntó su tercera victoria en este Tour de Francia, la sexta en total, en un accidentado 'sprint' en Chalon-sur-Saône en el que aventajó al neerlandés Olav Kooij y al belga Jasper Philipsen.

Una aparatosa caída en el último kilómetro desordenó la batalla final pero no impidió la pelea entre los grandes llegadores, en una etapa en la que no hubo cambios en la general que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar.

Etapa 12

1. Tim Merlier (BEL/Soudal-Quick Step) - 3:38:53

2. Olav Kooij (NED/Decathlon-CMA CGM) - m.t.

3. Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Premier Tech) - m.t.

4. Biniam Girmay (ERI/NSN Cycling) - m.t.

125. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) - m.t.

131. Einer Rubio (COL/Movistar) - m.t.

132. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) - m.t.

142. Jefferson Cepeda (ECU/Movistar) - m.t.

145. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) - m.t.

151. Fernando Gaviria (COL/Caja Rural-RGA) - m.t.

Clasificación general

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 43:04:01

2. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 3:36

3. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) a 4:06

4. Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek) a 4:22

5. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) a 4:35

6. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora) a 4:44

7. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) a 5:08

8. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 5:45

9. Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) a 6:34

10. Thomas Pidcock (GBR/Pinarello-Q36.5) a 11:49