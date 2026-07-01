Bombazo en el Ineos: Egan Bernal recibe la gran oportunidad para el Tour de Francia

El colombiano Egan Bernal será uno de los grandes protagonistas del Tour de Francia 2026, luego de que el Netcompany Ineos confirmara su nómina oficial para la edición 113 de la ronda gala.

La principal novedad es la ausencia del español Carlos Rodríguez, quien no fue incluido en la convocatoria y dejó el liderazgo del equipo en manos del campeón del Tour 2019 y del neerlandés Thymen Arensman.

La baja de Rodríguez representa un cambio importante en la estrategia de la escuadra británica.

Sorpresa en el Ineos: Carlos Rodríguez queda fuera y Egan Bernal toma el liderazgo

El ciclista español, vencedor de una etapa en el Tour de 2023 y quinto en la clasificación general de esa edición, apuntaba a ser el jefe de filas tras preparar la temporada en pruebas como el Tour de Romandía, la Volta a Catalunya y el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes. Sin embargo, finalmente quedó fuera de la lista.

De esta manera, Bernal asumirá nuevamente un papel protagónico en la carrera más importante del calendario.

El colombiano, de 29 años, afrontará un nuevo desafío con la ilusión de volver a pelear por los primeros lugares, después de varios años marcados por lesiones y un largo proceso de recuperación que lo devolvió a la élite del ciclismo mundial.

El Tour de Francia le abre una gran oportunidad a Egan Bernal tras inesperada baja

"El Tour es una carrera especial para mí y estoy agradecido y feliz de volver a competir a este nivel. Me siento bien, motivado y listo para darlo todo por este grupo de ciclistas", aseguró Bernal tras conocerse la convocatoria.

La formación del Netcompany Ineos estará integrada por Egan Bernal, Thymen Arensman, Tobias Foss, Filippo Ganna, Dorian Gordon, Michal Kwiatkowski, Josh Tarling y Kevin Vauquelin.

Por su parte, el director de competición, Geraint Thomas, destacó la ambición del equipo para esta edición: "No vinimos al Tour para seguir la carrera, sino para marcarla", afirmó el británico, quien también señaló que la contrarreloj por equipos en Barcelona será una gran oportunidad para comenzar con fuerza una competencia que arrancará este sábado.