Brandon Rivera brilló en el Tour de la Provence; así terminó en la general

El ciclista colombiano se destacó en su debut en Europa en la temporada 2026
Daniel Zabala
Brandon Rivera, cerca de su primer podio en Europa en el 2026
Brandon Rivera, cerca de su primer podio en Europa en el 2026 // AFP

El ciclista colombiano Brandon Rivera tuvo un brillante debut europeo en la temporada 2026 con el maillot del INEOS Grenadiers al conseguir un top 3 en la clasificación general del Tour de la Provence.

Rivera se quedó con la tercera casilla de la prueba francesa, en la que el estadounidense Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) logró el título, mientras que el segundo escalón del podio fue para el español Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers).

Este domingo 15 de febrero, la última etapa del Tour de la Provence fue ganada por el francés Axel Laurance (INEOS Grenadiers), quien se impuso en la jornada de 205,1 kilómetros con inicio en Rognac y meta en Arles.

Top 3 clasificación general final del Tour de la Provence

  1. Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team)
  2. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) a 4''
  3. Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) a 20''

Buen inicio de temporada para Brandon Rivera

Con el top 3 de Brandon Rivera en el Tour de la Provence revalida el buen inicio de temporada del colombiano en la temporada 2026.

Y es que Rivera ya se había colgado la medalla de oro en la prueba contrarreloj de los campeonatos nacionales de ruta de Colombia.

Ahora, se espera que el colombiano continúe su calendario el próximo 28 de febrero disputando la Faun-Ardèche Classic.

En esta nota

Brandon Rivera Team INEOS Campeonatos Nacionales de Ciclismo Ciclismo Colombiano Selección Colombia de ciclismo Ciclismo