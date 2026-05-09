Clasificación general del Giro de Italia 2026 luego de la segunda etapa

La segunda etapa del Giro de Italia 2026, disputada este sábado entre Burgas y Veliko Tarnovo, dejó mucho más que un final al esprint. La jornada estuvo marcada por la lluvia, una caída masiva a 23 kilómetros de la meta y un cambio total en la clasificación general, que ahora tiene nuevo líder y un top 5 completamente renovado.

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Los movimientos en la general del Giro de Italia

El gran protagonista fue el uruguayo Guillermo Thomas Silva, del XDS Astana Team, quien no solo ganó la etapa, sino que se convirtió en líder de la general. Con un tiempo acumulado de 9:00:23, Silva vive un momento histórico en su primera temporada en el equipo World Tour.

El incidente que marcó el desarrollo de la fracción ocurrió a 23 kilómetros del final, cuando una caída masiva, en medio de la lluvia, obligó a neutralizar parcialmente la carrera y dejó a varios corredores fuera de competencia. Ese episodio alteró la estrategia de los equipos y terminó influyendo en la configuración final de la clasificación.

En ese contexto, la etapa se resolvió en un esprint selectivo que redefinió la general. El alemán Florian Stork, del Tudor Pro Cycling Team, se ubicó segundo en la clasificación y quedó a solo cuatro segundos del líder, en una lucha muy cerrada por el maillot.

Egan Bernal dio un salto en la general del Giro de Italia

El colombiano Egan Bernal, del Netcompany INEOS, fue uno de los grandes beneficiados de la jornada. Con una actuación sólida y atenta a los movimientos clave, escaló hasta el tercer lugar de la general, también a cuatro segundos, confirmando su buen estado de forma en esta primera parte del Giro.

La escuadra británica coloca además a otro de sus corredores en el top 5: Thymen Arensman, cuarto a seis segundos del líder. La presencia de dos hombres de INEOS en posiciones de privilegio refuerza su papel como uno de los bloques más fuertes en este inicio de competencia.

El italiano Giulio Ciccone, del Lidl-Trek, completa el nuevo top 5, también a seis segundos. El cambio fue total respecto a la clasificación previa, evidenciando cómo la caída y el desarrollo táctico de la etapa modificaron el panorama general.

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Giro de Italia: clasificación general - etapa 2

1. Guillermo Thomas Silva, XDS Astana Team - 9:00:23

2. Florian Stork, Tudor Pro Cycling Team - a 4"

3. Egan Bernal, Netcompany INEOS - a 4"

4. Thymen Arensman, Netcompany INEOS - a 6"

5. Giulio Ciccone, Lidl - Trek - a 6"

Silva habló tras ganar la segunda etapa del Giro de Italia

Tras cruzar la meta y asumir el liderato, Silva expresó su sorpresa por el resultado: “Esto es lo más, el máximo que podía esperar”, admitió el uruguayo, visiblemente emocionado por un triunfo que ya es histórico para su país y que lo coloca en una posición de privilegio en el Giro.