El español Mikel Landa (Soudal Quick Step) no tomó la salida de la tercera etapa de la Itzulia que este miércoles se disputa con salida y llegada en Basauri, debido a la caída que sufrió en el descenso de San Miguel de Aralar, a 9,5 km de la meta de Cuevas de Cuevas de Mendukilo.

Continúa la mala suerte para Mikel Landa: caída y nuevo retiro en el World Tour

Aunque Landa no sufrió fracturas, según desvelaron las pruebas radiológicas a las que fue sometido el corredor de Murguía, el equipo ha anunciado que la mejor decisión es la retirada de la vuelta al País Vasco.

"Tras un incidente ocurrido el martes en la segunda etapa de la Itzulia País Vasco, Mikel Landa fue trasladado al hospital para ser examinado", empieza una nota emitida por el Soudal.

En el mensaje la formación detalla que "los resultados no mostraron fracturas ni daños permanentes, y Mikel pudo descansar plácidamente. Sin embargo, se ha decidido que lo mejor es que se retire de la carrera para que su cuerpo se recupere por completo".

Landa, a pesar del accidente, pudo llegar a meta, en el puesto 67 a más de 13 minutos del ganador y líder, el francés Paul Seixas.

Así van los colombianos en la clasificación general tras la segunda etapa en la Vuelta al País Vasco

1. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) - 4:28:47

2. Primoz Roglic (SLO/Red Bull-Bora) a 1:59

8. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) a 2:44

9. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 2:48

19. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 4:34

63. Mikel Landa (ESP/Soudal-Quick Step) a 14:16 **

64. Juan Guillermo Martínez (COL/Picnic-PostNL) a 14:29

145. Brandon Rivera (COL/Ineos Grenadiers) a 23:55