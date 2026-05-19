Contrareloj individual: Así les fue a los colombianos en el Giro de Italia

Filippo Ganna volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores especialistas contra el reloj del planeta. El italiano brilló este martes en la décima etapa del Giro de Italia, una contrarreloj individual de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa, donde pulverizó los registros con una actuación dominante.

Egan Bernal tuvo una aceptable presentación contrarreloj en el Giro

El corredor del INEOS Grenadiers completó el recorrido en un impresionante tiempo de 45 minutos y 53 segundos, alcanzando un promedio cercano a los 55 kilómetros por hora. El equipo celebra por partida doble, Thymen Arensman obtuvo la segunda casilla en la jornada.

Ganna manejó un ritmo demoledor desde los primeros parciales y nunca perdió velocidad sobre el trazado prácticamente llano de la Toscana. Su capacidad aerodinámica y su fuerza sostenida marcaron diferencias evidentes frente al resto de competidores.

La prueba aún no termina: Ganna, el más opcionado para ganar en la etapa 10 del Giro de Italia

Además del protagonismo individual del italiano, la actuación también representó una noticia positiva para el INEOS, equipo del colombiano Egan Bernal, que busca seguir escalando posiciones en la clasificación general durante la segunda semana de competencia, el campeón nacional de ruta completó el trazado en 49 minutos y 40 segundos.

La contrarreloj era considerada una etapa clave para reorganizar la pelea por la maglia rosa y los aspirantes al título sabían que cada segundo sería decisivo. En ese escenario, Ganna ofreció una auténtica exhibición de especialista y dejó claro que sigue siendo una de las máximas referencias mundiales en las pruebas contra el cronómetro.

CRI (Contrarreloj individual Giro de Italia 2026)

1 Ganna Filippo Netcompany INEOS 45:53

2 Arensman Thymen Netcompany INEOS 1:54

3 Cavagna Rémi Groupama - FDJ United 1:59

4 Bax Sjoerd Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:04

23 Bernal Egan Netcompany INEOS 3:47

45 López Harold Martín XDS Astana Team 5:05

71 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates - XRG 6:14

117 Rubio Einer Movistar Team 7:36

137 Aular Orluis Movistar Team 8:24

157 Cepeda Jefferson Alexander EF Education - EasyPost 9:32

General Giro de Italia 2026 tras la etapa 10

1 Eulálio Afonso Bahrain - Victorious 39:40:34

2 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 0:27

3 Arensman Thymen Netcompany INEOS 1:57

4 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 2:24

5 O'Connor Ben Team Jayco AlUla 2:48

13 Bernal Egan Netcompany INEOS 5:39

22 López Harold Martín XDS Astana Team 9:43

28 Cepeda Jefferson Alexander EF Education - EasyPost 13:57

37 Rubio Einer Movistar Team 28:25

46 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates - XRG 37:57

88 Aular Orluis Movistar Team 1:17:37