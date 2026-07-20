Cristian Vélez ganó la primera etapa de la Vuelta de la Juventud 2026

Este lunes 20 de julio, se dio inicio a la Vuelta de la Juventud 2026. La primera etapa se llevó a cabo entre Yopal – Pore – Trinidad y contó con un recorrido total de 125 km. La competencia inició con alta intensidad.

Cristian Vélez ganó la primera etapa

Al final, tras varias horas de disputa, Cristian Vélez, del Team Sistecrédito, se impuso y se quedó con la primera etapa. El embalaje estuvo muy reñido. Vélez empieza a dar golpes sobre la mesa en la carrera.

La Vuelta de la Juventud se vive por RCN

En la Vuelta de la Juventud 2026 participan 184 corredores y 28 equipos. Todas las emociones de la competencia se podrán ver en vivo a través de la señal del canal de YouTube del Canal RCN y la APP del Canal RCN.

Así es el recorrido de las etapas restantes de la competencia

Etapa 2 – martes 21 de julio

Aguazul – Monterrey – Regreso – Aguazul – Yopal (181.5 km.)

Etapa 3 – miércoles 22 de julio

CRI Aguazul – Vía Yopal hasta PR 95 – Regreso Aguazul (33.2 km.)

Etapa 4 – jueves 23 de julio

Yopal – Aguazul – Monterrey – Villanueva (140.8 km.)

Etapa 5 – viernes 24 de julio

Villanueva – San Luis de Gaceno – Santa María – Guateque (115.4 km.)

Etapa 6 – sábado 25 de julio

Guateque – Machetá – Sisga – Chocontá – Villapinzón – Ventaquemada – Variante de Tunja – Paipa – Duitama – Alto del Cogollo (179.1 km.)

Etapa 7 – domingo 26 de julio

Duitama – Paipa – Variante de Tunja – Chocontá – Sisga – Sesquilé – Guatavita – El Salitre – Sopó (181.2 km.)



