¿Dónde ver el Alpe d'Huez? Hora y canal de la etapa que puede definir el Tour de Francia

El Tour de Francia 2026 entra en su recta decisiva con una de las jornadas más esperadas del calendario.

La etapa 19, que se disputará este viernes entre Gap y Alpe d'Huez sobre un recorrido de 127,9 kilómetros, promete una batalla explosiva por la clasificación general en uno de los escenarios más emblemáticos del ciclismo mundial.

Con cerca de 3.500 metros de desnivel acumulado, la etapa 19 reúne todos los ingredientes para convertirse en uno de los capítulos más emocionantes de la edición 2026.

El Alpe d'Huez vuelve a escena y, como tantas veces en la historia, está listo para coronar héroes y sentenciar las aspiraciones de quienes sueñan con conquistar el Tour de Francia.

Tour de Francia 2026: la mítica subida al Alpe d'Huez va por el Canal RCN

Después de cuatro años de ausencia, el pelotón regresa a la subida más legendaria de la ronda francesa por su vertiente clásica. Más allá de la exigencia deportiva, el Alpe d'Huez es reconocido por el ambiente único que ofrecen miles de aficionados, quienes convierten sus famosas 21 curvas en un auténtico espectáculo.

El británico Geraint Thomas llegó a describir esa atmósfera como "una discoteca a las dos de la madrugada", una imagen que refleja el incesante apoyo de los seguidores a lo largo del ascenso.

Alpe d'Huez EN VIVO: horario y transmisión de la montaña más mítica del Tour

La etapa será corta, pero no dará tregua. Apenas iniciada la jornada, los ciclistas deberán afrontar el Col de Bayard (4,7 kilómetros al 7,2 %), antes de encadenar el exigente Col du Noyer, puerto de primera categoría con 7,2 kilómetros al 8,5 %.

Posteriormente, un tramo de valle conducirá al Col d'Ornon, de segunda categoría, antes del esperado desenlace en Alpe d'Huez. Para ver la etapa podrá conectarse a partir de las 8:30 de la mañana en la Aplicación del Canal RCN. En Deportes RCN podrá seguir al detalle lo que pasa en la competencia.

La subida final, de categoría especial, presenta 13,8 kilómetros con una pendiente media del 8,1 %, suficiente para marcar diferencias entre los aspirantes al maillot amarillo.

Además del prestigio que representa conquistar esta cima histórica, la jornada puede resultar determinante para la clasificación general, ya que llega a solo dos días del final del Tour y en la antesala de otra exigente etapa alpina.