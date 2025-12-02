Egan Bernal no tuvo filtro y habló sobre su posible salida del Ineos en 2026

Egan Bernal volvió a poner en el centro de atención tras sus recientes declaraciones, y en medio de ese ambiente de expectativa, el corredor colombiano decidió romper el silencio sobre su futuro como ciclista.

Lea también: INEOS y Egan Bernal sufren importante cambio para la próxima temporada

Durante una entrevista concedida a France 24, recogida por diferentes medios, el campeón del Tour de Francia habló con honestidad sobre la posibilidad de abandonar el Ineos Grenadiers al final de su contrato, dejando claro que el panorama aún está lejos de definirse.

En otras noticias

Listo el repechaje para el Mundial 2026

Bernal reconoció que en su entorno se han barajado diversos escenarios, aunque prefirió no adelantar ninguna conclusión. Con voz serena y sin dar pasos en falso, manifestó que “se están hablando diferentes cosas, diferentes opciones”, una frase que refleja tanto la apertura como la cautela con la que enfrenta este momento de su trayectoria.

Pese a las especulaciones, el nacido Zipaquirá enfatizó que su prioridad inmediata es continuar trabajando con disciplina, puntualizando que su deseo es “terminar el siguiente año, hacer las cosas bien y estoy tranquilo”.

En otro plano, el deportista recordó el largo camino que ha recorrido dentro del conjunto británico, equipo al que ha pertenecido durante ocho temporadas. Esa estabilidad profesional ha sido clave en su desarrollo como pedalista, por lo que no sorprende su reflexión cuando aseguró que “llevo ocho años ahí y sería difícil cambiar, pero vamos a ver”.

Bernal dejó claro que está dispuesto a adaptarse a lo que el equipo requiera. Con humildad, el colombiano expresó que no tendría inconveniente en cumplir funciones de gregario si el cuerpo técnico así lo determina, incluso si debe trabajar de la manera o. Esa capacidad de ajuste y compromiso reafirma su profesionalismo.

Para 2026, el colombiano subrayó que su contrato vence en diciembre, lo cual abre una ventana amplia para que tanto él como la escuadra evalúen posibilidades. Señaló también que una de las competencias que más le entusiasma es la Vuelta a España, una carrera que le trae buenos recuerdos después del triunfo parcial que obtuvo en la edición más reciente.

Por otro lado, dentro del conjunto británico se vive un proceso de renovación. La llegada de nuevos talentos europeos, como Dorian Godon y Kevin Vauquelin, confirma que el equipo se encuentra ajustando su estructura de cara a los próximos años.

Le puede interesar: INEOS se fija en colombiano del Movistar Team; acompañaría a Egan en el 2026

Finalmente, la posición del corredor deja la sensación de que el 2026 será un año decisivo. La posibilidad de una ampliación contractual está abierta, pero también existe la opción de explorar nuevos horizontes si las circunstancias lo requieren.