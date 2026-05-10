Los ciclistas colombianos vivieron una jornada tranquila, pero estratégica, en la tercera etapa del Giro de Italia 2026, disputada entre Plovdiv y Sofía sobre 175 kilómetros. Aunque el protagonismo del día fue para el francés Paul Magnier, vencedor al sprint en la capital búlgara, los corredores nacionales lograron mantenerse bien posicionados en la clasificación general antes del traslado de la carrera a Italia. Cabe recordar también que de los tres pedalistas que tomaron la partida solo restan dos en competencia.

Abandono de Santiago Buitrago en la segunda etapa por una caída

La segunda etapa del Giro de Italia 2026 dejó una noticia infortunada para el ciclismo colombiano: el abandono de Santiago Buitrago tras una caída masiva ocurrida a 23 kilómetros de la meta.

El bogotano, corredor del Bahrain Victorious, fue uno de los afectados por el accidente que se produjo en medio de la jornada disputada entre Burgas y Veliko Tarnovo.

Buitrago no pudo reincorporarse al pelotón y, pocos minutos después del incidente, su equipo confirmó oficialmente el retiro del ciclista de la competencia.

Bernal y Rubio son los únicos colombianos en la competencia

El gran referente colombiano sigue siendo Egan Bernal. El corredor del Netcompany-Ineos cruzó la meta dentro del pelotón principal, conservando el mismo tiempo del ganador y manteniéndose tercero en la clasificación general, apenas a cuatro segundos del líder, el uruguayo Guillermo Thomas Silva.

Bernal volvió a mostrarse sólido en una jornada que tuvo tensión por el fuerte ritmo impuesto en la persecución de la escapada. El colombiano superó sin dificultades el Borovets Pass y evitó cortes en el nervioso final urbano de Sofía, manteniéndose entre los hombres fuertes de la carrera.

Egan Bernal y los colombianos en la general del Giro de Italia - etapa 3

El otro colombiano destacado fue Einer Rubio, quien también llegó con el grupo principal y continúa bien ubicado de cara a las primeras etapas montañosas en territorio italiano. El pedalista del Movistar Team mantuvo una presentación discreta, pero efectiva, sin perder tiempo frente a los favoritos.

La etapa terminó con un sprint espectacular en el que Magnier superó a Jonathan Milan y Dylan Groenewegen, mientras los aspirantes al título evitaron riesgos tras las caídas y abandonos sufridos en la jornada anterior.

Etapa 3

1. Paul Magnier (FRA/Soudal-Quick Step) - 4:09:42

2. Jonathan Milan (ITA/Lidl-Trek) - m.t.

3. Dylan Groenewegen (NED/Unibet Rose Rockets) - m.t.

4. Madis Mihkels (EST/EF Education-EasyPost) - m.t.

5. Matteo Malucelli (ITA/XDS-Astana) - m.t.

82. Einer Rubio (COL/Movistar) - m.t.

116. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) - m.t.

Clasificación General

1. Guillermo Thomas Silva (URY/XDS-Astana) - 13:10:05

2. Florian Stork (GER/Tudor Pro Cycling) a 0:04

3. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 0:04

4. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 0:06

5. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 0:06

6. Jan Christen (SUI/UAE Emirates-XRG) a 0:10

7. Martin Tjotta (NOR/Uno-X Mobility) a 0:10

8. Johannes Kulset (NOR/Uno-X Mobility) a 0:10

9. Enric Mas (ESP/Movistar) a 0:10

10. Lennert van Eetvelt (BEL/Lotto-Intermarché) a 0:10