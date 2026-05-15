Egan Bernal y más colombianos en la general del Giro de Italia - etapa 7

Nueva jornada del Giro de Italia con emociones por las calles italianas y con el regreso del Blockhaus, una de las cimas más exigentes por coronar como el punto de finalización de esta séptima fracción del viernes 15 de mayo. Un recorrido complejo para finalizar en uno de los picos más altos.

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Con el punto de partida en Formia y finalizará en una cima que terminó en Blockhaus fue un recorrido exigente de 244 kilómetros y 4,600 metros de desnivel. Esta cima volvió a ser protagonista para los ciclistas con una ausencia clave de esta línea de meta que no aparecía en el Giro desde el 2022.

La carrera también contó con varios desafíos más allá del ascenso a la cima del Blockhaus con rampas, constantes subidas y descensos. El perfil era ideal para los escaladores.

Todo inició con una fuga de Diego Sevilla, Jardi Van der Lee, Jonathan Milan, Tim Naberman y Nicolas Zukowsky. Los escapados ya sacaban una diferencia de cinco minutos con respecto al pelotón.

A falta de siete kilómetros para el final de la carrera, el pelotón se acercó a los fugados que seguían en el frente de la cabeza. Jonas Vingegaard aprovechó para ponerse entre las primeras posiciones de la carrera junto con Giulio Pellizzari. Vingegaard se tomó confianza en esta parte final.

La distancia de Jonas Vingegaard frente a los perseguidores ya era de 35 segundos a falta de tres kilómetros para el final. Felix Gall intentó presionar al ciclista danés, pero nada fue posible para alcanzarlo. Vingegaard se quedó con la victoria en soledad.

ASÍ LES FUE A EGAN BERNAL Y A EINER RUBIO EN LA ETAPA 7 DEL GIRO DE ITALIA

En la carrera, Egan Bernal sufrió bastante en las montañas de Italia. En medio de la fracción se quedó atrás perdiendo tiempo que fue contundente para que no pudiera terminar de la mejor forma entre las primeras posiciones. No pudo retar a Jonas Vingegaard, como se esperaba, y terminó unos puestos más abajo.

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Egan Bernal terminó en la posición 21 a 2:57 del líder, mientras que Einer Rubio quedó en el puesto 30 con poco más de cinco minutos de diferencia frente a Jonas Vingegaard.

Con estos resultados en la carrera, Egan Bernal bajó varias posiciones en la clasificación general en la casilla 15 cayendo seis puestos. Por su parte, Einer Rubio sí ascendió puestos en la general. Arrancó la etapa en el puesto 47 y logró subir a la línea de los primeros 38 ciclistas en la general.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA SÉPTIMA ETAPA: ASÍ QUEDARON EGAN BERNAL Y EINER RUBIO

1. Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) - 30:59:23

2. Jonas Vingegaard /DEN/Team Visma | Lease a Bike) a 3:17

3. Felix Gall (AUT/Decathlon CMA CGM Team) a 3:34

4. Jai Hindley (AUS/Red Bull BORA-Hansgrohe) a 4:25

5. Giulio Pelizzari (ITA/Red Bull BORA-Hansgrohe) a 4:28

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6. Ben O’Connor (AUS/Team Jayco AlUla) a 4:32

7. Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling Team) a 4:56

8. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 4:57

9. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 4:57

10. Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling Team) a 5:11

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15. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 6:18

38. Einer Rubio (COL/Movistar Team) a 19:07