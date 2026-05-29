Einer Rubio explota contra Giulio Ciccone en el Giro de Italia: “No tiene mucha palabra”

La decimonovena etapa del Giro de Italia 2026 dejó mucho más que la victoria del estadounidense Sepp Kuss y la consolidación de Jonas Vingegaard como líder de la clasificación general.

En una jornada marcada por la alta montaña y los constantes ataques, una imagen captada por la transmisión oficial se convirtió en uno de los momentos más comentados del día: el visible intercambio de reclamos entre el colombiano Einer Rubio y el italiano Giulio Ciccone cuando ambos formaban parte de la escapada.

Las cámaras registraron cómo los dos corredores discutían mientras intentaban mantener opciones de pelear por el triunfo de etapa en el recorrido entre Feltre y Alleghe. La escena rápidamente generó debate entre aficionados y especialistas, especialmente después de las declaraciones de Rubio al término de la jornada.

"Aprender y devolverlo después": colombiano en el Giro

El ciclista colombiano dejó entrever su molestia por lo sucedido durante la fuga y aseguró que existían acuerdos previos que no fueron respetados por algunos de sus compañeros de aventura.

“La verdad que durísimo. De nuevo, buscando la etapa. Mucha pelea de Giulio Ciccone. Y bueno, al final se impuso, ¿no? Todo el mundo quiere ser el inteligente. Y bueno, no nos queda más que aprender de eso y devolverlo después”, afirmó Rubio.

Consultado específicamente por lo ocurrido con Ciccone, el corredor colombiano fue aún más directo. “No, no, pues a ver, habíamos hablado, negociado para trabajar juntos, pero al final veo que no tiene mucha palabra, pero bueno, es así, ese ciclismo. Aprendemos y seguimos adelante”.

Rubió explotó contra Ciccone en el Giro de Italia

La tensión no solo involucró al italiano. Rubio también reveló un desacuerdo con el canadiense Derek Gee en un momento clave de la etapa, relacionado con las bonificaciones disponibles durante la carrera.

“Sí, porque supuestamente habíamos hablado que él cogía la cima y que luego yo cogía el kilómetro Red Bull y han querido hacerse los inteligentes y han cogido las dos cosas, pero bueno, no queda más, es ciclismo, así que seguimos adelante”, explicó.

Incluso, cuando le preguntaron si había pecado de confiar demasiado en sus rivales, Rubio respondió con sinceridad: “Sí, hombre, el querer ayudar, ayudarnos entre todos, pero así es la vida, cuando te enseña, pues de esa manera”.

Mientras Kuss celebraba en Alleghe y Vingegaard mantenía la maglia rosa, la polémica protagonizada por Rubio y Ciccone dejó una de las postales más llamativas de la etapa reina, recordando que en el ciclismo las alianzas pueden durar apenas unos kilómetros cuando el objetivo es la victoria.