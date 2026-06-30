Einer Rubio va por un nuevo reto: confirmado para el Tour de Francia 2026

El colombiano Einer Rubio volverá a representar al ciclismo nacional en el escenario más importante del mundo. El escalador boyacense fue confirmado por el Movistar Team para disputar el Tour de Francia 2026, competencia que comenzará este sábado en Barcelona y en la que el equipo español tendrá al belga Cian Uijtdebroeks como líder para la clasificación general.

Aunque los galones recaerán sobre la joven promesa belga, Rubio tendrá un papel determinante en la alta montaña, terreno donde se ha consolidado como uno de los corredores más fiables de la escuadra telefónica.

El colombiano afrontará su segundo Tour de Francia con la misión de respaldar a su jefe de filas y, al mismo tiempo, buscar protagonismo en las etapas más exigentes.

Confirmado: Einer Rubio correrá el Tour de Francia 2026 con el Movistar Team

El corredor de 28 años llega con confianza tras disputar el Giro de Italia, donde volvió a demostrar su combatividad en la montaña. Además, recientemente renovó su contrato con el Movistar Team hasta finales de 2028, una muestra de la confianza que la escuadra deposita en sus condiciones como escalador.

Rubio ya sabe lo que es levantar los brazos en una gran vuelta. En 2023 conquistó una memorable victoria de etapa en el Giro de Italia, resultado que lo consolidó entre los mejores escaladores latinoamericanos del pelotón internacional. Ahora buscará trasladar ese rendimiento al Tour, la carrera más prestigiosa del calendario mundial.

Einer Rubio, la carta colombiana del Movistar para conquistar la montaña en el Tour de Francia 2026

El Movistar Team iniciará su participación número 44 en la 'Grande Boucle' con un equipo equilibrado. Uijtdebroeks será la referencia para la clasificación general, mientras que corredores como Jefferson Cepeda, Pablo Castrillo, Javier Romo, Raúl García Pierna, Nelson Oliveira y Michel Hessmann completan una plantilla diseñada para competir en todos los terrenos.

Para Einer Rubio, el Tour de Francia representa una nueva oportunidad de confirmar su crecimiento deportivo y de convertirse en protagonista en las grandes jornadas de montaña.

Si las circunstancias lo permiten, el colombiano también podría luchar por una victoria de etapa, un objetivo que reforzaría su condición como una de las principales figuras del ciclismo colombiano en Europa.