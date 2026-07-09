El Tour de Francia 2026 entra en una jornada ideal para los velocistas con la disputa de la séptima etapa, un recorrido de 175,1 kilómetros entre Hagetmau y Burdeos que promete un desenlace al esprint.

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Luego de la espectacular exhibición de Tadej Pogacar en los Pirineos, donde recuperó el maillot amarillo tras imponerse con una memorable escapada en solitario, el pelotón cambia completamente de escenario.

La montaña queda atrás y los equipos de los mejores embaladores buscarán controlar cualquier intento de fuga para definir el vencedor en una llegada masiva.

EN VIVO: etapa 7 del Tour de Francia 2026; hora y dónde verla por Canal RCN

La etapa recorrerá el bosque de las Landas antes de llegar a Burdeos, una de las ciudades con mayor tradición dentro del Tour de Francia y reconocida por albergar memorables finales al esprint.

El trazado apenas presenta la Cota de Béguey, un ascenso de cuarta categoría ubicado a 37,8 kilómetros de la meta, insuficiente para romper los planes de los equipos de los velocistas.

Además del perfil completamente llano, otro factor que podría influir en el desarrollo de la jornada será el intenso calor. Los pronósticos indican temperaturas cercanas a los 40 grados durante la llegada, una condición que exigirá al máximo a los corredores en la parte final del recorrido.

Etapa 7 del Tour de Francia: recorrido y transmisión EN VIVO por Canal RCN

La jornada anterior dejó una de las actuaciones más contundentes del vigente campeón del mundo. Pogacar atacó en el Tourmalet y completó una fuga de 43 kilómetros para conquistar la etapa en Gavarnie-Gèdre, sacar más de dos minutos de ventaja sobre Jonas Vingegaard y quedar muy cerca de encaminar su quinto título en la ronda francesa.

Con la clasificación general parcialmente estabilizada tras la montaña, el protagonismo vuelve ahora a los hombres más rápidos del pelotón, quienes tendrán una oportunidad inmejorable para luchar por la victoria en Burdeos antes de que el Tour continúe con otro recorrido favorable para los esprinters rumbo a Bergerac.