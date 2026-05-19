EN VIVO Giro de Italia 2026: Etapa 10 CRI - minuto a minuto - Martes 19 de mayo

El Giro de Italia 2026 reanuda este martes su actividad tras la jornada de descanso con una etapa decisiva para la clasificación general: una contrarreloj individual de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa, en la Toscana. Será la única crono de esta edición 109 de la ‘Corsa Rosa’ y promete empezar a definir el rumbo de la maglia rosa en la segunda semana de competencia.

La atención de Colombia estará centrada en los dos representantes nacionales que tomarán la partida durante la mañana. El primero en salir será Einer Rubio, quien iniciará su recorrido a las 8:26 a. m. (hora colombiana), mientras que Egan Bernal lo hará a las 8:49 a. m., en una jornada donde cada segundo será determinante.

El recorrido favorece claramente a los especialistas contra el reloj. Con apenas 105 metros de desnivel acumulado y un trazado prácticamente llano, la etapa exigirá potencia sostenida, una posición aerodinámica impecable y regularidad absoluta durante más de 40 kilómetros de esfuerzo individual. El último kilómetro, con pendiente media del 0,1 %, confirma que será una batalla de velocidad pura.

Aunque los colombianos buscarán destacarse, gran parte de las miradas estarán puestas sobre Jonas Vingegaard, quien llega como el gran favorito para recortar diferencias en la clasificación general. El danés viene de exhibiciones contundentes en Blockhaus y Corno alle Scale, donde demostró su dominio en la montaña y dejó claro que atraviesa uno de los mejores momentos del pelotón.

Vingegaard afrontará la contrarreloj ubicado en la segunda posición de la general, a 2:24 del líder Afonso Eulálio, dueño actual de la maglia rosa. El portugués tendrá una dura defensa del liderato en un terreno completamente distinto al que le permitió consolidarse en la montaña.

Además, corredores como Felix Gall, Jai Hindley y Ben O'Connor intentarán aprovechar la jornada para acomodarse en la pelea por el podio. La salida del primer corredor será a las 13:15 horas de Italia, en una etapa que puede marcar un antes y un después en la lucha por el título del Giro.