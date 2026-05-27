EN VIVO Giro de Italia 2026: Etapa 17 - minuto a minuto - miércoles 27 de Mayo

Después del exigente desgaste acumulado en la montaña, el pelotón afrontará este miércoles un recorrido de 202 kilómetros entre Cassano d’Adda y Andalo, en una travesía que mezcla media montaña, repechos interminables y terreno ideal para las fugas.

El danés Jonas Vingegaard llega con la frente en alto y la maglia rosa puesta después de consolidar el liderato en la clasificación general la ganar la etapa 16, la cuarta en este certamen.

Giro de Italia EN VIVO por RCN - Etapa 17

La etapa 17 del Giro de Italia 2026 será transmitida este miércoles 27 de mayo por la señal de YouTube de Deportes RCN y la app del Canal RCN a partir las 6:40 a. m. (hora colombiana), y la transmisión en la señal principal del Canal RCN iniciará a las 8:00 a. m.

Posteriormente el análisis de la carrera se podrá ver en 'Gregarios', por la señal principal de RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y la App del Canal RCN desde las 10:30 a. m.

Clasificación General tras la etapa 16