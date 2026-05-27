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Giro de Italia

EN VIVO Giro de Italia 2026: Etapa 17 - minuto a minuto - miércoles 27 de Mayo

Así podrá ver en vivo la etapa 17 del Giro de Italia 2026.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez

Después del exigente desgaste acumulado en la montaña, el pelotón afrontará este miércoles un recorrido de 202 kilómetros entre Cassano d’Adda y Andalo, en una travesía que mezcla media montaña, repechos interminables y terreno ideal para las fugas.

El danés Jonas Vingegaard llega con la frente en alto y la maglia rosa puesta después de consolidar el liderato en la clasificación general la ganar la etapa 16, la cuarta en este certamen.

Giro de Italia EN VIVO por RCN - Etapa 17

La etapa 17 del Giro de Italia 2026 será transmitida este miércoles 27 de mayo por la señal de YouTube de Deportes RCN y la app del Canal RCN a partir las 6:40 a. m. (hora colombiana), y la transmisión en la señal principal del Canal RCN iniciará a las 8:00 a. m.

Posteriormente el análisis de la carrera se podrá ver en 'Gregarios', por la señal principal de RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y la App del Canal RCN desde las 10:30 a. m.

Clasificación General tras la etapa 16

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