EN VIVO Giro de Italia 2026: Etapa 18 - minuto a minuto - jueves 28 de Mayo

La etapa 18 del Giro de Italia 2026 será el recorrido entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, de unos 171 kilómetros, y ofrece un perfil quebrado, ideal para las fugas y con suficiente dureza como para impedir un sprint masivo convencional.

Después del desgaste acumulado en la alta montaña y con las grandes batallas por la clasificación general, el gran punto estratégico del día será el explosivo Muro di Ca’ del Poggio, una subida corta pero brutal, con rampas que alcanzan el 19% y una pendiente media superior al 12%.

Giro de Italia EN VIVO por RCN - Etapa 18

La etapa 18 del Giro de Italia 2026 será transmitida este jueves 28 de mayo por la señal de YouTube de Deportes RCN y la app del Canal RCN a partir las 6:40 a. m. (hora colombiana), y la transmisión en la señal principal del Canal RCN iniciará a las 8:00 a. m.

Posteriormente el análisis de la carrera se podrá ver en 'Gregarios', por la señal principal de RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y la App del Canal RCN desde las 10:30 a. m.

Clasificación General tras la etapa 17