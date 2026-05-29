EN VIVO Giro de Italia 2026: Etapa 19 - minuto a minuto - viernes 29 de Mayo

La etapa 19 aparece como uno de los últimos grandes exámenes del Giro d’Italia. Los aspirantes al título saben que aquí pueden ganar la carrera o perderla definitivamente.

El recorrido entre Feltre y Alleghe (Piani di Pezzè) incluye varios puertos de montaña encadenados en los Dolomitas, cerca de 5.000 metros de desnivel acumulado y ascensiones míticas como el Passo Giau, que además es la Cima Coppi de este Giro por ser el punto más alto de la carrera.

Giro de Italia EN VIVO por RCN - Etapa 19

La etapa 18 del Giro de Italia 2026 será transmitida este viernes 29 de mayo por la señal de YouTube de Deportes RCN y la app del Canal RCN a partir las 6:40 a. m. (hora colombiana), y la transmisión en la señal principal del Canal RCN iniciará a las 8:00 a. m.

Posteriormente el análisis de la carrera se podrá ver en 'Gregarios', por la señal principal de RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y la App del Canal RCN desde las 10:30 a. m.

Clasificación general del Giro de Italia