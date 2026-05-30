EN VIVO Giro de Italia 2026: Etapa 20 - minuto a minuto - Sábado 20 de Mayo

Se disputa este sábado 30 de mayo la etapa 20 del Giro de Italia, que cuenta con un recorrido total de 200 kilómetros con inicio en Gemona del Friuli y meta en Piancavallo.

La jornada tendrá un exigente final en el que el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ratificará su condición de campeón virtual.

La fracción finalizará en dos exigentes ascensos de primera categoría al Piancavallo, en el que además se definirán el podio de la prueba y el top 10 de la clasificación general.

Así está la clasificación general del Giro de Italia