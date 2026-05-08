La edición 109 del Giro de Italia 2026 comenzó este viernes con una jornada inaugural de 147 kilómetros entre Nessebar y Burgas, en Bulgaria, un recorrido completamente favorable para los velocistas y que entregará la primera ‘maglia rosa’ de la competencia.

EN VIVO Giro de Italia: Etapa 1 - minuto a minuto - Viernes 8 de Mayo

Por decimosexta vez en su historia, la carrera arrancó fuera de territorio italiano y lo hizo con un ambiente especial sobre las carreteras cercanas al mar Negro.

Desde las primeras horas de la mañana, miles de aficionados se reunieron en Nessebar para presenciar el inicio oficial de una edición que promete emociones desde el primer día. El pelotón tomó la salida a las 14:00 horas locales, iniciando una etapa rápida, con apenas 872 metros de desnivel positivo acumulado y sin grandes dificultades montañosas.

El recorrido siguió la línea costera búlgara, permitiendo que el viento y la velocidad fueran protagonistas en varios sectores del trayecto. Como era esperado, los primeros kilómetros sirvieron para la conformación de una fuga tempranera, integrada por corredores interesados en exhibirse y sumar los primeros puntos de la clasificación de la montaña.

La única dificultad montañosa del día apareció en Cape Agalina, una subida de cuarta categoría de apenas 1,1 kilómetros al 2,5 por ciento, que el pelotón afrontó en dos oportunidades, sobre los kilómetros 84 y 106. Aunque el ascenso no representó mayor amenaza para los favoritos, sí marcó el primer pulso por el maillot de la montaña.

Otro punto clave de la jornada estuvo en Sozopol, donde se ubicó el sprint intermedio del día. Allí comenzaron los primeros movimientos entre los equipos de velocistas, conscientes de que la llegada a Burgas podía definir al primer líder de la clasificación general.

El cierre de etapa presenta un leve ascenso del 1,2 por ciento en el último kilómetro, detalle que podría favorecer a los embaladores más potentes.