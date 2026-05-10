El Giro de Italia 2026 cerrará este domingo su paso por Bulgaria con una etapa que promete tensión en la lucha por la clasificación general. La jornada, de 175 kilómetros entre Plovdiv y Sofía, marcará el final del tríptico inaugural antes del traslado de la carrera a territorio italiano.

EN VIVO Giro de Italia: Etapa 3 - minuto a minuto - Domingo 10 de mayo

Después de dos días intensos, marcados por caídas, abanicos y cambios de líder, el colombiano Guillermo Thomas Silva, del XDS-Astana, defenderá por primera vez la maglia rosa tras imponerse el sábado en Veliko Tarnovo. El corredor sudamericano arrancará la fracción con apenas cuatro segundos de ventaja sobre Florian Stork, del Tudor Pro Cycling, y sobre el colombiano Egan Bernal, uno de los hombres mejor ubicados en la pelea por el título.

Aunque el perfil aparenta ser favorable para los velocistas resistentes, la etapa esconde varias trampas. El principal punto de exigencia será el Borovec Pass, puerto de segunda categoría ubicado en el kilómetro 103. La subida, de 9,2 kilómetros al 5,3 % de pendiente media, podría provocar movimientos entre los favoritos y seleccionar el grupo principal antes del desenlace en Sofía.

La batalla por las bonificaciones también será protagonista en el Giro de Italia

El sprint intermedio de Dolna Banja, situado en el kilómetro 86, y el Kilómetro Red Bull, a solo 13 kilómetros de meta, ofrecerán segundos clave que podrían modificar nuevamente la clasificación general.

En el cierre, el pelotón afrontará un último kilómetro en ligera subida, con una pendiente media del 1,2 %, ideal para corredores explosivos o embaladores capaces de superar la dureza previa. Todo está listo para una etapa abierta y estratégica en el último capítulo búlgaro del Giro 2026.