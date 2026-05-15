EN VIVO Giro de Italia: Etapa 7 - minuto a minuto - viernes 15 de mayo

Nueva fracción del Giro de Italia que dará de qué hablar este viernes 15 de mayo que busca sacar diferencias grandes en la clasificación general que, por ahora, mantiene en la cima a Afonso Eulálio que quiere seguir en ese primer puesto para ir consolidando un posible título.

Todo iniciará este viernes 15 de mayo con el punto de partida en Formia y finalizará en una cima que será en Blockhaus. Será un recorrido exigente de 244 kilómetros y 4,600 metros de desnivel. Esta cima volverá a ser protagonista para los ciclistas, y, por el perfil de la carrera habría cambios en la clasificación general por uno de los picos más altos del Giro de Italia.

Esta carrera tendrá varios desafíos, más allá del ascenso a la cima del Blockhaus con rampas, constantes subidas y descensos. Este sería un perfil ideal para que los escaladores empiecen a tomar ventajas, no solo en la carrera sino en la clasificación general.

BLOCKHAUS REGRESA AL GIRO DE ITALIA TRAS AÑOS DE AUSENCIA

El Blockhaus volverá a ser tendencia en la séptima etapa del Giro de Italia 2026 después de cuatro años de ausencia. Este punto alto y la escalada que coronará los 244 kilómetros dará de qué hablar. La última ocasión fue en 2022 cuando Jai Hindley se quedó con la victoria.

Durante los 244 kilómetros, la carrera tendrá un punto de esprint en Venafro con 112,4 kilómetros recorridos. Además, tendrá un puerto de montaña de segunda categoría en Roccaraso y sobre el final llegando al Blockhaus, un puerto de primera categoría.

Giro de Italia EN VIVO por RCN

La sexta etapa del Giro de Italia 2026 será transmitida este jueves 14 de mayo por la señal de YouTube de Deportes RCN y la app del Canal RCN a partir las 6:40 a. m. (hora colombiana), y la transmisión en la señal principal del Canal RCN iniciará a las 8:00 a. m.

Posteriormente el análisis de la carrera se podrá ver en 'Gregarios', por la señal principal de RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y la App del Canal RCN desde las 10:30 a. m.