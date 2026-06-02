EN VIVO Giro de Italia Femenino 2026: Etapa 4 - minuto a minuto - Martes 2 de Junio

El Giro de Italia Femenino 2026 afronta este martes 2 de junio una de las jornadas más exigentes de la primera semana con la disputa de la cuarta etapa, una contrarreloj individual de 12,7 kilómetros entre Belluno y Nevegal. La fracción, con características de cronoescalada, promete generar diferencias importantes entre las aspirantes al título.

La organización confirmó el orden completo de salida de las corredoras, encabezado por la italiana Ilaria Marinetto, del equipo Mendelspeck E-Work, quien partirá a las 6:05 horas de Colombia. La última en tomar la rampa será la líder de la clasificación general, la también italiana Elisa Balsamo (Lidl-Trek), programada para las 08:58 Hora en Colombia.

Para los aficionados colombianos, los horarios deben ajustarse teniendo en cuenta la diferencia de siete horas entre Italia y Colombia. De esta manera, la primera ciclista saldrá a las 6:05 a. m. (hora colombiana), mientras que la líder de la carrera iniciará su recorrido a las 8:58 a. m.

Últimas 15 corredoras (favoritas) en horario Colombia

Mie Bjorndal Ottestad (NOR) – 8:16 a. m.

Mavi García (ESP) – 8:19 a. m.

Antonia Niedermaier (GER) – 8:22 a. m.

Femke de Vries (NED) – 8:25 a. m.

Barbara Malcotti (ITA) – 8:28 a. m.

Lauren Dickson (GBR) – 8:31 a. m

Demi Vollering (NED) – 8:34 a. m.

Silvia Persico (ITA) – 8:37 a. m.

Niamh Fisher-Black (NZL) –8:40 a. m.

Anna van der Breggen (NED) – 8:43 a. m.

Célia Gery (FRA) – 8:46 a. m.

Margaux Vigié (FRA) – 8:49 a. m.

Elisa Longo Borghini (ITA) – 8:52 a. m.

Lily Williams (USA) – 8:55 a. m.

Elisa Balsamo (ITA) – 8:58 a. m.