EN VIVO Giro de Italia Femenino 2026: Etapa 5 - minuto a minuto - Miércoles 3 de junio

El Giro de Italia Femenino 2026 entró en una fase decisiva después de la exhibición de Anna van der Breggen en la cuarta etapa. La neerlandesa del SD Worx-Protime dominó la exigente contrarreloj entre Belluno y Nevegal, se quedó con la victoria del día y arrebató la maglia rosa gracias a una actuación que marcó diferencias importantes entre las principales aspirantes al título. Este miércoles 3 de junio, la etapa 5.

Van der Breggen completó los 12,7 kilómetros de recorrido en 31 minutos y 38 segundos, imponiéndose con claridad sobre la suiza Marlen Reusser (Movistar), segunda a 1:04, y sobre su compatriota Demi Vollering (FDJ United-Suez), tercera a 1:10. La neerlandesa fue la más rápida desde el punto intermedio y confirmó su superioridad en la dura subida final a Nevegal, de 7,4 kilómetros al 8,2 % de pendiente media.

La jornada dejó un vuelco total en la clasificación general. Elisa Balsamo, líder tras las tres primeras etapas, no pudo defender el liderato en un terreno poco favorable para sus características y cedió la maglia rosa ante una Van der Breggen que volvió a mostrar el nivel que la convirtió en una de las grandes figuras del ciclismo mundial.

La victoria también significó un hito especial para la corredora neerlandesa, que alcanzó su triunfo profesional número 65 y volvió a ganar una contrarreloj individual en el Giro casi cinco años después de su último éxito en esta disciplina.

Anna van der Breggen toma el mando y llega como gran favorita a la etapa reina del Giro de Italia Femenino

Con las diferencias ya establecidas, la atención se traslada ahora a la quinta etapa, que se disputará entre Longarone y Santo Stefano di Cadore sobre 146 kilómetros. Será una jornada de alta montaña con 3.467 metros de desnivel acumulado y cuatro puertos puntuables que podrían provocar nuevos movimientos en la clasificación general.

El Passo Tre Croci, de primera categoría, y el Passo di Sant'Antonio, de segunda, aparecen como los principales obstáculos del recorrido. Reusser, Vollering, Antonia Niedermaier y la italiana Elisa Longo Borghini intentarán recortar tiempo sobre Van der Breggen, que afrontará la montaña como líder y principal referencia de una carrera que comienza a definir a sus verdaderas candidatas al título.