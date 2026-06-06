EN VIVO Giro de Italia Femenino 2026: Etapa 8 - minuto a minuto - Sábado 6 de Junio

El Giro de Italia Femenino 2026 entra este sábado en su momento más esperado con la disputa de la octava etapa entre Rivoli y Sestriere, una jornada de 106 kilómetros que promete sacudir la clasificación general. Tras el triunfo de la francesa Célia Gery (FDJ United-Suez) en la séptima fracción, todas las miradas apuntan ahora al exigente Colle delle Finestre, la ascensión que puede decidir el destino de la maglia rosa.

Gery llega motivada luego de imponerse en un emocionante final en Salice Terme, donde remontó en los últimos metros para superar a Lucinda Brand y firmar su tercera victoria como profesional. Sin embargo, la gran beneficiada de la jornada anterior fue Anna van der Breggen (SD Worx-Protime), quien conservó el liderato de la clasificación general.

La montaña define el Giro: llega la decisiva etapa 8 hacia Sestriere

La neerlandesa afrontará la etapa reina con una ventaja de un minuto sobre Demi Vollering y de 1:24 frente a Antonia Niedermaier. Además de sus 2.851 metros de desnivel acumulado, la jornada incluirá el temido Colle delle Finestre y un tramo de ocho kilómetros de grava antes de la cima, ingredientes que anticipan una batalla decisiva por el título del Giro.