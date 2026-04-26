EN VIVO Lieja-Bastoña-Lieja 2026: Pogacar, Seixas y Egan disputan 'La Decana'

Se disputa este domingo 26 de abril la edición 116 de la Lieja-Bastoña-Lieja, cuarto monumento del ciclismo de la temporada 2026, que se puede seguir EN VIVO por la APP del Canal RCN.

La Decana, como se le conoce a la prueba, cuenta con un recorrido total de 259,5 kilómetros y además con la participación de importantes figuras del pelotón World Tour.

El esloveno Tadej Pogacar parte como el gran favorito al título, teniendo en cuenta que registra en su palmarés victorias en las ediciones de 2021, 2024 y 2025.

Por otro lado, el principal rival de Pogacar es sin duda el francés Paul Seixas, que con 19 años se ha convertido en la gran revelación del ciclismo mundial.