EN VIVO Paris-Roubaix 2026 minuto a minuto: Pogacar busca un nuevo título

Este domingo 12 de abril se disputa una de las pruebas más importantes del calendario 2026 de la UCI. Se trata de la París - Roubaix.

La edición 123 del infierno del norte, que presenta un recorrido de 258,3 kilómetros con inicio en Compiègne y meta en Roubaix.

Cómo VER EN VIVO la París-Roubaix

La París - Roubaix 2026 se puede VER EN VIVO por la señal del Canal RCN y la APP de RCN.

Minuto a minuto de la París Roubaix 2026

Desde los primeros minutos, la París Roubaix ha dejado grandes emociones, teniendo en cuenta algunos incidentes de carreras.

El primero en sufrir fue el máximo favorito, Tadej Pogacar, quien sufrió un pinchazo a más de 150 kilómetros para el final. Pogacar se retrasó, pero después de algunos km retornó al grupo principal.

Posteriormente, a 103 kilómetros para el final del día, la mala suerte fue para Mathieu Van Der Poel.

El neerlandés, que sufrió un pinchazo, que lo relegó a más de 1'25'' del pelotón principal.

También presentó problemas mecánicos el italiano Filippo Ganna y el belga Wout Van Aert.