EN VIVO Tour de Francia 2026 - Etapa 10 - Martes 14 de Julio

El Tour de Francia 2026 regresa este 14 de julio con una de las jornadas más esperadas de la competencia. La décima etapa, disputada entre Aurillac y Le Lioran sobre un recorrido de 166,6 kilómetros, aparece marcada en el calendario como una oportunidad perfecta para que Tadej Pogacar vuelva a exhibir su poderío y, de paso, cobre una cuenta pendiente con Jonas Vingegaard. No se pierda la etapa desde las 8:30 a. m.

En el pelotón todavía se recuerda lo ocurrido hace dos años en este mismo final. En Le Lioran, el danés logró imponerse al esloveno en un emocionante mano a mano que dejó una huella especial, pese a que aquella victoria no tuvo consecuencias importantes en la clasificación general.

Sin embargo, el episodio sigue siendo una referencia dentro de la rivalidad más importante del ciclismo actual.

Etapa 10 del Tour de Francia EN VIVO: Pogacar busca un golpe definitivo sobre Vingegaard

Aunque Pogacar ha insistido en los últimos días en que no piensa en venganzas deportivas, su dominio durante la primera semana del Tour y su conocida ambición hacen pensar que intentará sumar una nueva victoria de etapa.

El líder esloveno llega como gran favorito a una jornada diseñada para los escaladores y corredores explosivos.

La etapa presenta un recorrido exigente por las carreteras del Macizo Central francés. Los ciclistas deberán afrontar siete ascensos puntuables y un acumulado cercano a los 3.800 metros de desnivel positivo, características que prometen ataques constantes y una batalla intensa por la clasificación general.

Pogacar llega por su venganza: la etapa 10 del Tour promete un ataque brutal

Entre los principales desafíos destacan el Puy Mary-Pas de Peyrol, puerto de primera categoría con 7,8 kilómetros al 6 %, y el Col de Pertus, también de primera categoría, con rampas promedio del 8,5 %. Además, el inédito Col de la Griffoul podría convertirse en un punto estratégico para las escapadas de largo alcance.

La jornada concluirá con el ascenso al Col de Font de Cère, ubicado a menos de tres kilómetros de la meta, seguido de un repecho final de 600 metros que podría ser decisivo para definir al ganador del día.

Tras la jornada de descanso, el Tour entra en una segunda semana fundamental. Los aspirantes al maillot amarillo buscarán marcar diferencias antes de que los Alpes, en la tercera semana, dicten sentencia definitiva sobre la carrera.

La etapa 10 del Tour de Francia 2026 se puede ver este lunes 14 de julio a través de la señal de la aplicación de Canal RCN. Además. DeportesRCN.com ofrecerá un cubrimiento completo de la etapa, tal como se ha hecho a lo largo de esta edición del Tour.

Vea la etapa 10 del Tour de Francia en la APP del Canal RCN en la sección Deportes

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