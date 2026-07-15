EN VIVO Tour de Francia 2026 - Etapa 11 - Miércoles 15 de Julio

El Tour de Francia 2026 continúa este miércoles 15 de julio con una jornada ideal para los velocistas. Después de la exigente batalla en el Macizo Central, donde los favoritos a la clasificación general protagonizaron un intenso duelo, la carrera cambia completamente de escenario con la etapa 11, un recorrido de transición entre Vichy y Nevers sobre 161,3 kilómetros.

Los aficionados colombianos podrán seguir todas las emociones EN VIVO por el Canal RCN, así como a través de la App del Canal RCN, en su sección Deportes y en la WEB en Deportes.rcn habrá una cobertura completa de la jornada, el minuto a minuto y el desempeño de los principales protagonistas del pelotón.

Una etapa diseñada para el esprint

El trazado presenta un perfil prácticamente llano, pensado para que los equipos de los grandes embaladores controlen cualquier intento de fuga. Aunque el recorrido incluye dos ascensos de cuarta categoría, estos no representan una amenaza importante para los especialistas en velocidad, por lo que todo apunta a una nueva definición masiva en los últimos metros.

Las únicas dificultades montañosas serán la Cota de Billonnière, ubicada a 128,4 kilómetros de la meta, y la Cota de Billy-Chevannes, situada a 37,9 kilómetros del final. Después de esos puntos, el terreno favorece una persecución organizada por los equipos interesados en preparar el embalaje.

Los velocistas vuelven a ser protagonistas

Si el desarrollo de la etapa responde al libreto esperado, será el cuarto esprint de la presente edición del Tour. Hasta ahora, el neerlandés Olav Kooij celebró en Pau, mientras que el belga Tim Merlier se impuso en Burdeos y Bergerac, consolidándose como uno de los hombres más rápidos de la carrera.

Además, esta representa una de las pocas oportunidades que les quedan a los velocistas antes de que el Tour entre nuevamente en terrenos más exigentes, donde los escaladores y aspirantes al título volverán a asumir el protagonismo.

La salida oficial es en Vichy, la transmisión por está programada para las 8:30 de la mañana (hora de Colombia), mientras que la llegada a Nevers se estima sobre las 10:40 a. m., dependiendo del ritmo del pelotón.

La transmisión podrá seguirse EN VIVO por el Canal RCN y la App del Canal RCN, con toda la información de una etapa que promete velocidad, estrategia y un nuevo duelo entre los mejores embaladores del Tour de Francia 2026.

La etapa 11 del Tour de Francia 2026 se puede ver este miércoles 15 de julio a través de la señal de la aplicación de Canal RCN.

Vea la etapa 11 del Tour de Francia en la APP del Canal RCN en la sección Deportes

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