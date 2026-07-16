EN VIVO Tour de Francia 2026 - Etapa 12 - Jueves 16 de Julio

El Tour de Francia 2026 afronta este jueves 16 de julio una de las últimas oportunidades para los velocistas antes de que la carrera entre de lleno en la alta montaña.

La etapa 12, con un recorrido de 179,1 kilómetros entre el circuito de Magny-Cours y Chalon-sur-Saône, promete un desenlace a toda velocidad y podrá seguirse EN VIVO por la señal del Canal RCN desde las 8:30 de la mañana. Además, los aficionados podrán disfrutar de la transmisión a través de la app oficial del Canal RCN, en la sección de Deportes.

Después de varias jornadas de gran desgaste, los equipos de los principales embaladores saben que esta es una ocasión de oro para pelear por una victoria de etapa antes de que el recorrido cambie radicalmente con la llegada de las exigentes montañas del este de Francia.

Se acaba el tiempo para los velocistas: la etapa 12 puede cambiarlo todo

Aunque el recorrido incluye tres ascensos de cuarta categoría, el perfil favorece claramente a los especialistas en el sprint. Los puertos de Lanty, Cuzy y Montagny-lès-Buxy no presentan una dificultad suficiente para romper el control del pelotón, especialmente porque el último de ellos termina a menos de 20 kilómetros de la meta.

Todo apunta a que los equipos con aspiraciones al triunfo trabajarán durante buena parte del día para neutralizar cualquier intento de fuga y preparar el tradicional lanzamiento en los kilómetros finales, donde la velocidad volverá a ser protagonista.

Los velocistas saben que las oportunidades comenzarán a escasear. A partir de las próximas etapas, el Tour se adentrará en terrenos mucho más exigentes, con ascensos emblemáticos como el Ballon d'Alsace y el Markstein, escenarios ideales para los favoritos de la clasificación general.

Horario y recorrido de la etapa 12

La etapa comenzará oficialmente en el circuito de Magny-Cours y finalizará en Chalon-sur-Saône, tras completar 179,1 kilómetros.

EN VIVO: la etapa 12 del Tour de Francia puede dejar al último gran ganador al sprint

Recorrido:

Magny-Cours – Chalon-sur-Saône

Distancia: 179,1 kilómetros

Puertos de montaña:

Cota de Lanty (4.ª categoría)

Cota de Cuzy (4.ª categoría)

Cota de Montagny-lès-Buxy (4.ª categoría)

La invitación para los aficionados al ciclismo es seguir cada detalle de esta jornada por la transmisión del Canal RCN desde las 8:30 a. m., así como por la app del Canal RCN, donde también estará disponible la cobertura completa de una etapa que puede definir al último gran ganador entre los sprinters antes del esperado desafío de la montaña.

La etapa 12 del Tour de Francia 2026 se puede ver este Jueves 16 de julio a través de la señal de la aplicación de Canal RCN.

Vea la etapa 11 del Tour de Francia en la APP del Canal RCN en la sección Deportes

https://www.canalrcn.com/co/player/67bd9751e81fc64038adf341