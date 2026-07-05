EN VIVO Tour de Francia 2026 - Etapa 2 - Ascenso al Montjuic

Con grandes emociones comenzó el Tour de Francia 2026, después de que en la jornada inaugural el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) le diera un primer golpe al esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Vingegaard se quedó con la victoria en la contrarreloj de la etapa 1 y de esta manera se convirtió en el primer líder del Tour de Francia 2026, mientras que Pogacar quedó relegado a la tercera posición a 12''.

Tour de Francia EN VIVO por RCN

Este domingo 5 de julio se disputa la etapa 2 del Tour de Francia que cuenta con un recorrido total de 168,5 kilómetros con salida en Tarragona y meta en Barcelona.

La jornada resulta atractiva, teniendo en cuenta los desafíos montañosos planteados por la organización, entre los que se destacan los ascensos a la Cote de Begues y al histórico Castillo de Montjuic.

Todas las emociones del Tour de Francia se pueden seguir EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN. También cuenta con transmisión EN VIVO ONLINE por la APP de RCN dando clic ACÁ.

Así está la clasificación general del Tour de Francia

1. Jonas Vingegaard (UAE Team Emirates) 21'47''

2. Filippo Ganna (Netcompany INEOS) a 8''

3. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 12''

4. Juan Ayuso (Lidl Trek) a 16''

5. Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) a 19''

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54. Sergio Andrés Higuita (Astana) a 2'18''

80. Egan Bernal (Netcompany INEOS) a 3'06''