EN VIVO | Vuelta a Cataluña 2026 – etapa 2 - minuto a minuto

La salida está situada en Figueres, en la provincia de Girona, para una etapa que contará con 1.898 metros de desnivel positivo acumulado. La única dificultad puntuable del día llegará muy pronto, en el kilómetro 18, con el paso por el Alt del Purgatori, una subida de 3ª categoría de 1,3 kilómetros al 7,2%, que podría servir para consolidar la fuga de la jornada y repartir los primeros puntos de la montaña.

Superado ese único puerto puntuable, la etapa entrará en una fase intermedia más favorable para los rodadores y para los equipos interesados en controlar la carrera de cara a una posible llegada al esprint. Aun así, la jornada no será completamente llana, con un último tercio repleto de continuos sube y baja, lo que podría mantener viva la incertidumbre hasta el tramo decisivo.

Los esprints intermedios estarán situados en Peralada, en el kilómetro 61; Besalú, en el kilómetro 109; y Olot, en el kilómetro 134. Esos puntos pueden resultar importantes tanto en la pelea por la clasificación de los puntos como en el pulso táctico entre equipos en una etapa que debería transcurrir a gran velocidad.

La llegada a Banyoles apunta a una resolución abierta entre velocistas resistentes y corredores con buena punta de velocidad en finales ligeramente ascendentes. El hecho de que el último kilómetro presente una pendiente media del 2,4% puede endurecer el desenlace y reducir las opciones de los esprínteres más puros, favoreciendo a ciclistas explosivos capaces de rematar tras una aproximación nerviosa.

Después de una primera etapa más exigente de lo previsto, en la que , la segunda jornada ofrece una nueva oportunidad para hombres rápidos y para equipos que quieran asumir el mando del pelotón antes de que la entre de lleno en sus etapas más montañosas.

Datos de la 2ª etapa de la Vuelta a Cataluña 2026

- Llegada: Banyoles

- Distancia: 167,4 km

- Desnivel positivo acumulado: 1.898 m

- Sprints Intermedios: -Km 61: Peralad

EN VIVO Vuelta a Cataluña 2026 – minuto a minuto – etapa 2

La Vuelta a Cataluña 2026 continua su recorrido este martes 24 de marzo. La ambición del circuito ciclístico es tener una buena presentación en esta competencia importante en el calendario. La carrera se podrá ver a partir de las 9:20 de la mañana en horario colombiano y tendrá señal del Canal RCN y la app del Canal RCN.

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