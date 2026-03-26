EN VIVO | Vuelta a Cataluña 2026 – etapa 4 - minuto a minuto

La cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña 2026 se disputará este jueves bajo un guion completamente distinto al previsto inicialmente. El recorrido, ahora de 151 kilómetros entre Mataró y Camprodon, fue recortado por las fuertes condiciones de viento en la alta montaña, lo que obligó a suprimir la llegada en alto a Vallter.

La modificación elimina el primer gran examen para la clasificación general y abre el abanico de favoritos para la victoria de etapa. Sin la exigente subida final, los escaladores pierden protagonismo y corredores más versátiles o una fuga bien consolidada podrían definir la jornada.

El pelotón, que cuenta con presencia colombiana, de Samuel Flores, Santiago Buitrago, Einer Rubio, Iván Ramiro Sosa y Nairo Quintana, afrontará un perfil quebrado pero menos selectivo. El liderato lo ostenta Dorian Godon, tras imponerse en Vila-seca.

En el trazado destacan el Coll de Parpers (3ª categoría) en el inicio y el Alt de Sant Feliu de Codines (2ª), principal dificultad del día. A partir de allí, la carrera se encaminará hacia Camprodon sin grandes puertos, lo que anticipa una jornada estratégica, más abierta y con múltiples escenarios antes de la llegada de la alta montaña.

La etapa se podrá ver desde las 9:20 a. m. minuto a minuto en el Canal de Deportes de la App del Canal RCN: