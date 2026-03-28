Una nueva jornada de alta montaña se vive este sábado 28 de marzo en la Vuelta a Cataluña 2026, en la que el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) defenderá el primer lugar de la clasificación general.

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La etapa 6 cuenta con un recorrido de 158,2 kilómetros con inicio en Berga y meta en Queralt. La fracción presenta cuatro ascenso categorizados, y la línea de meta se ubica en el Santuario de Queralt en puerto de montaña de primera categoría.

Jonas Vingegaard defiende el liderato de la general

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) defiene el primer lugar de la clasificación general, al cual llegó al término de la quinta jornada.

Vingegaard tratará de controlar los ataques de Félix Gall, Lennny Martínez y Florian Lipowitz, quienes lo siguen en la clasificación.

Por otro lado, Remco Evenepoel intentará sorprender al ubicarse en la sexta posición a 1'38'' de Vingegaard.

EN VIVO | Vuelta a Cataluña 2026: etapa 6 - Alta montaña - minuto a minuto

La jornada de 158,2 kilómetros con inicio en Berga y meta en Queralt, presenta como grandes desafíos los ascenso al Coll de la Bataillola (tercera categoría), el Coll de Pradell (categoría especial), la Collada de Sant Isidre (primera categoría) y la meta en el Santuario de Queralt (primera categoría).

La etapa se podrá ver desde las 8:20 a. m. minuto a minuto en el Canal de Deportes de la App del Canal RCN:

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