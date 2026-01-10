Enmanuel Viloria se impone y domina la segunda etapa de la Vuelta al Táchira 2026

La 61ª edición de la Vuelta al Táchira en Bicicleta continuó con acción intensa en su segunda jornada. Tras una primera etapa emocionante que coronó a Arlex Méndez como primer líder, el pelotón enfrentó un recorrido largo y exigente entre Socopó y San Cristóbal, que puso a prueba piernas, estrategia y resistencia de los participantes en esta clásica del calendario sudamericano. ￼

Al final de los 214.6 km disputados, un nombre destacó por encima del resto: Enmanuel David Viloria, del Team Fam Birdman Level Up, quien se llevó el triunfo de la etapa y además asumió el mando de la clasificación general, marcando diferencias frente a un grupo muy parejo en tiempos. ￼





Viloria gana la etapa 2 y toma el liderato

La jornada larga, con salida en Socopó y llegada en San Cristóbal, estuvo marcada por el ritmo sostenido y los esfuerzos constantes del pelotón para controlar las escapadas. El venezolano Viloria mostró gran fortaleza y buen timing, cruzando la meta con el mejor tiempo después de más de cinco horas de carrera.

Tras su victoria, Viloria pasa a encabezar la clasificación general, dejando claro que llega en un gran momento físico y con la ambición de pelear no solo por triunfos de etapa, sino también por el título final de esta competencia que reúne a ciclistas de Venezuela, Colombia, Bolivia, México y Ecuador.





Movimientos destacados y presencia colombiana

En la segunda etapa se destacaron también otros corredores que buscan protagonismo en la clasificación general. Bryan Obando (GW Erco SportFitness) fue segundo, mientras que Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga) ocupó el tercer lugar, ambos a poco más de dos minutos del ganador.

Además, ciclistas como Franklin Chacón (Lotería del Táchira Servitel) y Germán Rincón (Alicanto Consulting G Kino Táchira) completaron el top 6, mostrando que la competencia es dura y que la lucha por el maillot de líder puede extenderse a lo largo de toda la prueba. ￼





La segunda etapa de la Vuelta al Táchira 2026 dejó como protagonista a Enmanuel Viloria, quien no solo se llevó la victoria, sino que también tomó el liderato general de la carrera. Con jornadas exigentes aún por recorrer,incluyendo tramos de montaña y circuitos intensos, la carrera promete emociones y una lucha cerrada entre los principales candidatos al título. ￼



