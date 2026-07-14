Etapa 10 del Tour de Francia: Así les fue a los colombianos en la jornada de montaña

Nueva lección del esloveno Tadej Pogacar para apuntarse la décima etapa del Tour de Francia, la tercera de esta edición, la 23 en su carrera, en la estación de Le Lioran, en el Macizo Central, donde afianzó su liderato en la general.

El líder del UAE, que busca su quinto Tour de Francia, atacó en el ascenso al Col de Pertus, el penúltimo de la jornada, a unos 32 kilómetros para la meta, y consiguió una renta de 32 segundos sobre el belga Remco Evenepoel, que fue segundo, de 34 sobre el francés Paul Seixas y el alemán Florian Lipowitz, de 38 sobre el español Juan Ayuso y su compañero de equipo danés Mattias Skjelmose.

El también danés Jonas Vingegaard, que protagonizó la mayor parte de la caza a Pogacar, fue séptimo a 44 segundos del ganador, mientras que el mexicano Isaac del Toro fue octavo a 1.31 de su compañero de equipo.

Egan Bernal es el mejor colombiano en la prueba: va por el top 10

Pogacar lidera la general con 3.36 de renta sobre Vigegaard, mientras que Evenepoel escala a la tercera posición a 4.06, por delante de Ayuso, que está a 4.22 del liderato y a 16 segundos del podio. El español del Lidl llevará el maillot blanco de mejor joven.

Trece segundos por detrás está el joven francés Paul Seixas, Lipowitz es sexto a 4.44 del liderato y a 38 segundos del podio. Del Toro, que empezó cuarto la etapa, cayó al puesto séptimo a 5.08 del líder.

Cierran el top 10 Skjelmose, octavo a 5.45, el francés Lenny Martinez a 6.34 y el británico Tom Pidcock, que sufrió una caída en el descenso del Puy Mary, a 11.49.

Etapa 10

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 3:58:08

2. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) a 0:32

3. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) a 0:34

4. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora) a 0:34

7. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 0:44

8. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) a 1:31

9. Thomas Pidcock (GBR/Pinarello-Q36.5) a 1:59

10. Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) a 2:03

11. Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) a 2:09

15. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 2:53

26. Einer Rubio (COL/Movistar) a 6:52

General

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 36:15:02

2. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 3:36

3. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) a 4:06

4. Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek) a 4:22

5. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) a 4:35

6. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora) a 4:44

7. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) a 5:08

11. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 12:15

18. Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) a 17:43

29. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 48:13

38. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 1:11:03

39. Einer Rubio (COL/Movistar) a 1:11:44

69. Jefferson Cepeda (ECU/Movistar) a 1:56:01

Fernando Gaviria