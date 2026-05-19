El Giro de Italia entrará este miércoles en una nueva jornada clave con la disputa de la undécima etapa entre Porcari y Chiavari, un recorrido de 195 kilómetros que promete movimientos importantes en la clasificación general después de la contundente exhibición de Filippo Ganna en la contrarreloj de Massa.

La etapa llega tras una jornada dominada por el especialista italiano, quien firmó una auténtica demostración de poderío en la lucha contra el cronómetro. Ganna completó los 42 kilómetros entre Viareggio y Massa en 45 minutos y 53 segundos, con una impresionante media de 54,922 kilómetros por hora, dejando sin respuesta al resto de favoritos.

Giro de Italia EN VIVO por RCN

La etapa 11 del Giro de Italia 2026 será transmitida este miércoles 20 de mayo por la señal de YouTube de Deportes RCN y la app del Canal RCN a partir las 5:30 a. m. (hora colombiana), y la transmisión en la señal principal del Canal RCN iniciará a las 8:00 a. m.

Posteriormente el análisis de la carrera se podrá ver en 'Gregarios', por la señal principal de RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y la App del Canal RCN desde las 10:30 a. m.

El corredor del Netcompany-Ineos fue el más rápido en todos los puntos intermedios y superó ampliamente a su compañero Thymen Arensman, segundo a 1:54, y al francés Rémi Cavagna, tercero a 1:59.

Además de la victoria de etapa, la contrarreloj agitó la pelea por la maglia rosa. Afonso Eulálio logró conservar el liderato general, aunque ahora apenas mantiene 27 segundos de ventaja sobre Jonas Vingegaard, quien volvió a descontar tiempo en la clasificación.

Arensman, co lider del Ineos, fue otro de los grandes beneficiados del día y ascendió hasta la tercera posición de la general, mientras que corredores como Ben O'Connor y Derek Gee-West también ganaron terreno en la lucha por el podio.

Etapa 11 del Giro de Italia 2026: altimetría, recorrido, hora y dónde ver

Ahora, el Giro afrontará una etapa de media montaña que puede volver a provocar diferencias importantes. El recorrido entre Porcari y Chiavari acumulará 2.939 metros de desnivel y contará con tres puertos puntuables: el Passo del Termine, el Colle di Guaitarola y la Colla dei Scioli.

Además, el Kilómetro Red Bull estará ubicado en Cogorno, a 12,5 kilómetros de meta, en un ascenso bonificado que podría generar ataques entre los favoritos. Con la clasificación general cada vez más ajustada, la undécima etapa aparece como una nueva oportunidad para que los aspirantes al título comiencen a mover la carrera antes de la alta montaña decisiva.