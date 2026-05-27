Etapa 18 del Giro de Italia 2026: altimetría, recorrido, hora y dónde ver

La montaña vuelve a aparecer en el horizonte del Giro de Italia 2026. Luego de una jornada marcada por la emotiva victoria del danés Michael Valgren y la tranquilidad de Jonas Vingegaard como líder de la clasificación general, la carrera entra en un momento decisivo con la disputa de la etapa 18 entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, sobre un recorrido de 171 kilómetros.

La jornada de este jueves tendrá varias dificultades montañosas y servirá como antesala de las dos grandes etapas alpinas que terminarán definiendo al campeón de la edición 109 de la corsa rosa. Aunque no será una fracción de alta montaña pura, el desgaste acumulado y las constantes subidas podrían abrir espacio para ataques lejanos o movimientos inesperados entre los favoritos.

Vingegaard continúa sólido con la maglia rosa

El gran protagonista del miércoles fue Michael Valgren, quien firmó una de las historias más emotivas de este Giro tras imponerse en la etapa 17. El corredor del EF Education resistió desde la escapada y atacó en el tramo final para celebrar una victoria muy especial, luego del grave accidente que sufrió en 2022 durante la Ruta de Occitania y que puso en duda la continuidad de su carrera profesional.

“Mi carrera era ya muy completa, pero le faltaba una victoria en una gran ronda. Creo que me la merecía”, declaró el ciclista danés tras reencontrarse con el triunfo en una grande.

Mientras tanto, Jonas Vingegaard continúa sólido con la maglia rosa y mantiene una ventaja superior a los cuatro minutos sobre el austríaco Felix Gall. El danés vivió una jornada tranquila y hasta llamó la atención por un cambio de imagen: decidió afeitarse el bigote porque, según confesó, “me parecía a un adolescente”.

Los aficionados colombianos podrán seguir la transmisión de la etapa 18 a través del Canal RCN, la App oficial del canal en la sección de Deportes y el canal de YouTube de Deportes RCN. Además, el portal de Deportes RCN tendrá el minuto a minuto y todos los detalles de la jornada.