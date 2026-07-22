Etapa 18 del Tour de Francia 2026: recorrido, puertos y el desafío que puede cambiar la general

El Tour de Francia 2026 entra en su fase decisiva este jueves 23 de julio con la disputa de la etapa 18, una jornada de 185,2 kilómetros entre Voiron y Orcières-Merlette que marcará el inicio del esperado tríptico alpino.

Aunque no presenta las rampas más extremas de la edición, el recorrido acumula cerca de 3.900 metros de desnivel positivo y promete movimientos tanto entre los favoritos al título como entre los corredores que buscan una victoria de etapa.

Después de varias jornadas exigentes, el pelotón afrontará un recorrido de resistencia que podría convertirse en un punto de inflexión antes de las temidas etapas con final en Alpe d'Huez. La combinación de cinco ascensos puntuables y una llegada en un puerto de primera categoría ofrece el escenario perfecto para una batalla táctica.

La salida está prevista para las 05:50 a. m. (hora local), mientras que la llegada se estima sobre las 10:25 a. m., en una etapa que puede empezar a definir el desenlace del Tour de Francia 2026.

Cinco puertos pondrán a prueba a los candidatos al título

La acción comenzará muy temprano con la subida a la Cota de Engins, un puerto de primera categoría de 11,4 kilómetros al 5,4 % de pendiente media. Su ubicación, todavía lejos de la meta, la convierte en un lugar propicio para que se forme la escapada del día.

Posteriormente, el grupo afrontará la Cota de Monteynard, de segunda categoría, seguida por la Cota des Terrasses y la Cota de Saint-Léger-les Mélézes, ambas de tercera categoría. La sucesión de ascensos y descensos mantendrá un ritmo elevado durante gran parte de la jornada, desgastando las piernas antes del desenlace.

Etapa 18 del Tour de Francia 2026: llega el tríptico alpino con un final ideal para los escaladores

La definición llegará en Orcières-Merlette, un ascenso de primera categoría con 7,1 kilómetros al 6,7 % de inclinación media. Aunque no es el puerto más duro del Tour, su pendiente constante y la ausencia de tramos de recuperación podrían provocar diferencias entre los aspirantes a la clasificación general.

El final también trae buenos recuerdos para Primoz Roglic, quien hace seis años se impuso en esta misma estación de montaña tras superar a su compatriota Tadej Pogacar en un emocionante duelo. Ahora, el escenario vuelve a abrir sus puertas para otra jornada que puede dejar huella en la lucha por el maillot amarillo.