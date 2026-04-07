Etapa 2 - Vuelta al País Vasco: así terminaron los colombianos en la clasificación general

El francés Paul Seixas firmó una actuación sobresaliente en la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco 2026, al imponerse en solitario en Lekunberri tras 164,9 kilómetros de recorrido entre Pamplona y la localidad navarra. Con apenas 19 años, el corredor del Decathlon-CMA CGM confirmó su gran momento y reforzó su liderato en la clasificación general.

Inespereado retraso en la salida por parte del líder de la Vuelta al País Vasco

Un inesperado retraso marcó el inicio de la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco, luego de que el líder de la general, Paul Seixas, llegara seis minutos más tarde de lo previsto al punto de partida en Pamplona.

La salida, programada para las 01:03 p. m. en España, tuvo que postergarse mientras el pelotón aguardaba en los Corrales del Gas, antes de afrontar la tradicional cuesta de Santo Domingo. El protocolo obligaba a la presencia del líder para la foto oficial junto a las autoridades, por lo que el acto tuvo que repetirse pese a que el alcalde Joseba Asiron ya había cortado la cinta inaugural.

Seixas, que ya había ganado la contrarreloj inicial en Bilbao, volvió a marcar diferencias en la primera jornada en línea. La etapa, exigente y con cerca de 3.300 metros de desnivel, tuvo como punto decisivo la subida a San Miguel de Aralar, donde el francés lanzó un ataque lejano que terminó siendo definitivo.

Por detrás, el danés Mattias Skjelmose se impuso en el sprint del grupo perseguidor, seguido por Primoz Roglic, en una jornada que dejó importantes diferencias entre los favoritos.

Con dos victorias en dos etapas, Seixas se consolida como la gran figura del inicio de la Itzulia y un serio candidato al título final.

Cuatro colombianos en la Vuelta a País Vasco: Juan Guillermo Martínez, Brandon Rivera, Sergio Higuita y Harold Tejada

1. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) - 4:11:48

2. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 1:25

3. Primoz Roglic (SLO/Red Bull-Bora) a 1:25

9. Clément Champoussin (FRA/XDS-Astana) a 1:31

10. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 1:43

11. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) a 1:43

12. Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek) a 2:29

13. Markel Beloki (ESP/EF Education-EasyPost) a 2:29

14. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 2:34

General

1. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) - 4:28:47

2. Primoz Roglic (SLO/Red Bull-Bora) a 1:59

3. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora) a 2:08

4. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 2:14

5. Ben Tulett (GBR/Visma-Lease a Bike) a 2:27

6. Alex Baudin (FRA/EF Education-EasyPost) a 2:31

7. Ion Izagirre (ESP/Cofidis) a 2:36

8. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) a 2:44

9. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 2:48

10. Clément Champoussin (FRA/XDS-Astana) a 3:00

19. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 4:34