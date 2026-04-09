Etapa 4 - Vuelta al País Vasco: así terminaron los colombianos en la clasificación general

La cuarta etapa de la Itzulia-Vuelta al País Vasco 2026 se disputó este jueves con un exigente recorrido de 167,2 kilómetros con salida y llegada en Galdakao, en una jornada marcada por el desgaste acumulado y la constante sucesión de ascensos que mantuvieron en alerta a los favoritos de la clasificación general.

Tras el triunfo de Axel Laurance en la tercera jornada en Basauri, el pelotón afrontó un trazado sin grandes puertos de primera categoría, pero con siete cotas puntuables que terminaron por seleccionar el grupo principal. Desde los primeros kilómetros, con el ascenso a Aretxabalgane, se evidenció la intención de formar una fuga, en una etapa propicia para movimientos ofensivos.

El paso por San Pelaio, Jata y Unbe fue acumulando desgaste en el pelotón, antes de llegar al primer tránsito por meta en Galdakao, donde se disputó un sprint intermedio que añadió tensión en la lucha por las bonificaciones. Sin embargo, la carrera se definió en la segunda mitad del recorrido, especialmente con el doble paso por Elorritxueta (El Vivero), cuya segunda ascensión, más exigente, comenzó a marcar diferencias entre los aspirantes.

El último punto clave fue el ascenso a Legina, puerto de segunda categoría ubicado a pocos kilómetros de meta, escenario ideal para ataques decisivos. Allí se produjeron los movimientos más importantes, seleccionando a los corredores más fuertes antes del desenlace en Galdakao.

Etapa 3 - Vuelta al País Vasco: así terminaron los colombianos en la clasificación general

1. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) - 8:08:24

2. Primoz Roglic (SLO/Red Bull-Bora) a 1:59

3. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora) a 2:08

4. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 2:14

5. Ben Tulett (GBR/Visma-Lease a Bike) a 2:27

6. Alex Baudin (FRA/EF Education-EasyPost) a 2:31

7. Ion Izagirre (ESP/Cofidis) a 2:36

8. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 2:48

18. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 4:34

98. Juan Guillermo Martínez (COL/Picnic-PostNL) a 24:59

110. Brandon Rivera (COL/Ineos Grenadiers) a 29:12