Etapa 5 - Vuelta al País Vasco: así terminaron los colombianos en la clasificación general

La quinta etapa de la Vuelta al País Vasco 2026 respondió a su etiqueta de jornada reina con un recorrido exigente de 176,2 kilómetros con salida y llegada en Eibar, donde la alta montaña fue protagonista y marcó diferencias clave en la clasificación general.

Luego de la caída y retiro de Sergio Higuita, tres colombianos se mantienen en la Vuelta al País Vasco

Desde los primeros kilómetros, el pelotón enfrentó un terreno sin respiro, con la subida a Elkorrieta como primer filtro antes de encarar el Alto de Azurki, una ascensión de primera categoría que comenzó a seleccionar el grupo de favoritos. A lo largo del recorrido, los constantes ascensos y descensos, sumados a un desnivel acumulado superior a los 4.000 metros, fueron desgastando a los corredores en una jornada de máxima exigencia.

La etapa entró en su punto crítico en la segunda mitad, con el encadenado de puertos que incluyó Krabelin, Trabakua e Izua, este último uno de los ascensos más duros del día. Fue precisamente en Izua, a poco más de 25 kilómetros de meta, donde se presentaron los movimientos más importantes entre los aspirantes al título.

Tras el último paso por Urkaregi y el descenso final hacia Eibar, la clasificación general quedó sacudida en una etapa que confirmó su papel decisivo. La montaña dictó sentencia parcial y dejó abierta la lucha por el título de cara a la jornada final.

Etapa 4 - Vuelta al País Vasco: así terminaron los colombianos en la clasificación general

1. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) - 12:03:53

2. Primoz Roglic (SLO/Red Bull-Bora) a 2:19

3. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora) a 2:28

4. Ion Izagirre (ESP/Cofidis) a 2:29

5. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 2:34

6. Ben Tulett (GBR/Visma-Lease a Bike) a 2:47

7. Alex Baudin (FRA/EF Education-EasyPost) a 2:51

8. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 3:08

84. Juan Guillermo Martínez (COL/Picnic-PostNL) a 35:17

104. Brandon Rivera (COL/Ineos Grenadiers) a 43:06