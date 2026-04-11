Etapa 6 - Vuelta al País Vasco: así terminaron los colombianos en la clasificación general

La Vuelta al País Vasco 2026 vive este sábado su desenlace con una sexta etapa corta, intensa y diseñada para el espectáculo. El recorrido de 135,2 kilómetros entre Goizper-Antzuola y Bergara concentra toda la esencia de la ronda vasca: dureza, desnivel y un terreno propicio para los ataques en cada tramo.

La etapa aparece como la última oportunidad para desafiar el liderato de Paul Seixas

Desde el banderazo inicial, el pelotón afronta una jornada sin tregua, con 3.081 metros de desnivel positivo acumulado y seis ascensiones puntuables que obligan a mantener la tensión al máximo

El ritmo en carrera, elevado desde los primeros kilómetros, con el ascenso a Asentzio (km 6,5) como primer filtro para seleccionar el grupo. Posteriormente, el paso por Elosua (km 34) y Azkarate (km 50) podría marcar los primeros movimientos tácticos entre los aspirantes a la general. Sin embargo, será en el último tercio del recorrido donde se concentren las mayores emociones.

A pesar de la ventaja de Seixas, la etapa no permite concesiones. El terreno rompe piernas, típico del País Vasco, invita a los ataques lejanos y a las emboscadas de equipos que aún sueñan con alterar la clasificación general. La resistencia del líder será puesta a prueba en cada subida, en una jornada donde el desgaste acumulado de cinco días de competencia jugará un papel determinante.

La Itzulia baja el telón con una etapa que promete emoción hasta el último metro. La montaña dictará sentencia en una edición que ha tenido en Seixas a su gran protagonista, pero que aún guarda espacio para sorpresas. Ante el retiro de Sergio Higuita por una caída, se mantienen tres colombianos en la carrera. Uno de ellos, Harol Tejada del ASTANA, con la esperanza de llegar al Top 5, a 17 segundos de Alex Baudin.

Etapa 5 - Vuelta al País Vasco: así terminaron los colombianos en la clasificación general

1. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) - 4:30:03

2. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora) - m.t.

3. Javier Romo (ESP/Movistar) a 1:03

5. Ion Izagirre (ESP/Cofidis) a 1:11

6. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 1:11

60. Juan Guillermo Martínez (COL/Picnic-PostNL) a 18:19

128. Brandon Rivera (COL/Ineos Grenadiers) a 27:49

General

1. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) - 16:33:45

2. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora) a 2:30

3. Primoz Roglic (SLO/Red Bull-Bora) a 3:40

4. Ion Izagirre (ESP/Cofidis) a 3:50

5. Alex Baudin (FRA/EF Education-EasyPost) a 4:12

6. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 4:29

73. Juan Guillermo Martínez (COL/Picnic-PostNL) a 53:46

104. Brandon Rivera (COL/Ineos Grenadiers) a 1:11:05