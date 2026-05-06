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Giro de Italia

Etapas del Giro de Italia 2026: recorrido, perfiles, planimetría

El Coliseo, con más de 2.800 años de historia, acogerá el cierre de la edición 109 de la prueba que va desde el 8 de mayo y finaliza el 31 en Roma.
Camilo Nieto
Giro de Italia.
Giro de Italia. // Giro de Italia.

1ª etapa - 8 de mayo: Nessebar - Burgas / 156 km

2ª etapa - 9 de mayo: Burgas - Veliko Tarnovo / 220 km

3ª etapa - 10 de mayo: Plovdiv - Sofia / 174 km

--- 11 de mayo - Jornada de descanso ---

4ª etapa - 12 de mayo: Catanzaro - Cosenza / 144 km

5ª etapa - 13 de mayo: Praia a Mare - Potenza / 204 km

6ª etapa - 14 de mayo: Paestum - Napoli / 161 km

7ª etapa - 15 de mayo: Formia - Blockhaus / 246 km

8ª etapa - 16 de mayo: Chieti - Fermo / 159 km

9ª etapa - 17 de mayo: Cervia - Corno alle Scale / 184 km

--- 18 de mayo - Jornada de descanso ---

10ª etapa - 19 de mayo: Viareggio - Massa / 40,2 km (CRI)

11ª etapa - 20 de mayo: Porcari - Chiavari / 178 km

12ª etapa - 21 de mayo: Imperia - Novi Ligure / 177 km

13ª etapa - 22 de mayo: Alessandria - Verbania / 186 km

14ª etapa - 23 de mayo: Aosta - Pila / 133 km

15ª etapa - 24 de mayo: Voghera - Milano / 136 km

--- 25 de mayo - Jornada de descanso ---

16ª etapa - 26 de mayo: Bellinzona - Carì / 113 km

17ª etapa - 27 de mayo: Cassano d'Adda - Andalo / 200 km

18ª etapa - 28 de mayo: Fai della Paganella - Pieve di Soligo / 167 km

19ª etapa - 29 de mayo: Feltre - Alleghe (Piani di Pezzè) / 151 km

20ª etapa - 30 de mayo: Gemona del Friuli 1976-2026 - Piancavallo / 199 km

21ª etapa - 31 de mayo: Roma - Roma / 131 km

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Giro de Italia UCI