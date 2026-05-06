Etapas del Giro de Italia 2026: recorrido, perfiles, planimetría

1ª etapa - 8 de mayo: Nessebar - Burgas / 156 km2ª etapa - 9 de mayo: Burgas - Veliko Tarnovo / 220 km3ª etapa - 10 de mayo: Plovdiv - Sofia / 174 km--- 11 de mayo - Jornada de descanso ---4ª etapa - 12 de mayo: Catanzaro - Cosenza / 144 km5ª etapa - 13 de mayo: Praia a Mare - Potenza / 204 km6ª etapa - 14 de mayo: Paestum - Napoli / 161 km7ª etapa - 15 de mayo: Formia - Blockhaus / 246 km8ª etapa - 16 de mayo: Chieti - Fermo / 159 km9ª etapa - 17 de mayo: Cervia - Corno alle Scale / 184 km--- 18 de mayo - Jornada de descanso ---10ª etapa - 19 de mayo: Viareggio - Massa / 40,2 km (CRI)11ª etapa - 20 de mayo: Porcari - Chiavari / 178 km12ª etapa - 21 de mayo: Imperia - Novi Ligure / 177 km13ª etapa - 22 de mayo: Alessandria - Verbania / 186 km14ª etapa - 23 de mayo: Aosta - Pila / 133 km15ª etapa - 24 de mayo: Voghera - Milano / 136 km--- 25 de mayo - Jornada de descanso ---16ª etapa - 26 de mayo: Bellinzona - Carì / 113 km17ª etapa - 27 de mayo: Cassano d'Adda - Andalo / 200 km18ª etapa - 28 de mayo: Fai della Paganella - Pieve di Soligo / 167 km19ª etapa - 29 de mayo: Feltre - Alleghe (Piani di Pezzè) / 151 km20ª etapa - 30 de mayo: Gemona del Friuli 1976-2026 - Piancavallo / 199 km21ª etapa - 31 de mayo: Roma - Roma / 131 km